Oroscopo Paolo Fox domani 30 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Hai molte cose iniziate, ma non finite. È tempo di fermarsi un po’ per accantonare questioni che, in caso contrario, staranno a calci per molto tempo. Sperimenterai problemi di salute legati allo stress, possibilmente accompagnati da insonnia. Devi rimediare alla stanchezza cronica che ti affligge. Se sei costante e non ti lasci sconfiggere facilmente, puoi ottenere molte cose. Ora l’importante è lavorare, non farti trasportare dai canti delle sirene.

Capricorno

Il tuo lavoro ti richiederà di sacrificare parte della tua vita privata, ma non hai altra scelta che sopportarlo, perché i prossimi mesi saranno decisivi. Tutta l’energia positiva che ti accompagna ti servirà a poco se non saprai controllarla e indirizzarla dove ti serve. A casa sono previsti piccoli attriti di coppia. Qualcuno ti visita di sorpresa e questo potrebbe essere un problema perché può esporti. Metti le precauzioni necessarie affinché non accada.

Acquario

I forti investimenti non ti convengono, almeno per ora. Solo se l’opportunità è molto chiara puoi pensarci due volte, ma fai attenzione agli impegni. Provi un’attrazione speciale per le cose legate alle arti, alla bellezza e all’estetica. Approfitta dei momenti di pace, ma non allontanarti troppo dalla realtà. Sarai in grado di cambiare alcune cose importanti che miglioreranno notevolmente il tenore di vita dei tuoi cari e che ti faranno sentire molto orgoglioso di te stesso.

Pesci

Se non fai qualcosa per rimediare, oggi sarà una giornata fastidiosa dalla quale ti sarà difficile ottenere qualcosa di pulito. Forse puoi almeno passare del tempo con i tuoi cari. Il passare degli anni sta cambiando la prospettiva con cui affronti la vita e ora stai affrontando una crisi che appare come una naturale conseguenza di essa. Non esitate a chiedere perdono al vostro partner se avete commesso un errore, è il modo più corretto di procedere, anche se non è il più semplice. Passerai la cattiva bevanda.