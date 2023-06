Oroscopo Paolo Fox domani 6 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Sicuramente avrai sentito molte volte quel detto che dice che non c’è bene che non venga per il male, e oggi ti succederà una cosa molto simile. Ti ritroverai con un fallimento o una battuta d’arresto, o forse una decisione sbagliata nel tuo lavoro, ma poi questa situazione finirà per portarti a una situazione molto migliore per te.

Capricorno

Nell’ambito del tuo lavoro si sta sviluppando un rapporto sentimentale, o nel tuo caso qualche storia d’amore passeggera, ma qualcosa si sta muovendo nell’ambito del tuo lavoro legato alla tua vita sentimentale, non importa se è una tua iniziativa o se è il altra persona che sta prendendo il controllo della situazione. Ma potrebbe metterti nei guai.

Acquario

Questo sarà uno dei migliori segni oggi grazie all’influenza favorevole di Venere. Hai la possibilità di ottenere un successo significativo nel tuo lavoro, ma per questo avrai il prezioso aiuto di una persona che ti vuole molto bene, all’interno di quell’area. Ti sacrifichi sempre e combatti per un altro, è ora che tocchi a te.

Pesci

L’inizio della settimana non sarà molto piacevole per te perché al lavoro ti faranno un’ingiustizia, o sarai sicuro che questo è quello che ti sta succedendo. Peggio ancora, la persona che te lo farà è qualcuno che hai aiutato molto e che in passato ha contribuito alla sua elevazione. Il destino si prenderà cura di lui.