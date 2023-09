Oroscopo Paolo Fox domani 6 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Senti un grande bisogno di fare cambiamenti e di iniziare una nuova fase, in questo senso oggi somiglierà a ieri. Forse senti un gran bisogno di viaggiare o anche di tentare la fortuna altrove, in ogni caso vuoi ampliare i tuoi orizzonti e aprire nuove strade e il destino te lo permetterà.

Capricorno

Nonostante questi giorni saranno molto favorevoli secondo le stelle, dovete però fare attenzione perché ormai il tradimento è intorno a voi. Se ti propongono un ottimo affare o fanno un investimento che potrebbe farti diventare milionario, devi stare molto attento e pensarci molto attentamente, le cose non sono quello che sembrano.

Acquario

Questa sarà una giornata molto favorevole per voi, poiché avverrà per tutta la settimana. Le magnifiche influenze dei pianeti Urano e Nettuno miglioreranno la tua intuizione e ispirazione, e saranno eccellenti se svolgi un lavoro legato all’arte o che richiede grande ispirazione e sensibilità.

Pesci

Sia oggi, sia ieri e probabilmente tutta questa settimana ha per voi un andamento generale favorevole, è anche un ottimo momento per prendere iniziative o realizzare qualche cambiamento o qualche progetto che avevate in mano. Preoccupazioni e problemi che finalmente se ne vanno e arriva un momento di pace.