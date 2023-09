Orrore nella culla: bambina di due anni trovata senza vita

Nel tranquillo comune di Martinengo, in provincia di Bergamo, si è consumata una tragedia che ha lasciato una famiglia senegalese in lutto. Una bambina di appena due anni è stata trovata senza vita nel suo lettino, un evento straziante che ha sconvolto l’intera comunità.

La piccola, figlia di due operai senegalesi di 32 e 24 anni, è stata scoperta morta nel suo letto. Al momento, le cause del decesso restano un mistero, ma una cosa è certa: la Procura ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza su questa tragica vicenda.

La Terribile Scoperta

La madre della bambina ha fatto una scoperta terribile nella mattina del 4 settembre. Intorno alle 8, si è accorta che la sua piccola non stava respirando. In preda al panico, ha immediatamente chiamato il marito e le autorità. I soccorritori hanno fatto il possibile per tentare di rianimare la bambina, ma purtroppo era troppo tardi. La piccola era già spirata.

Un Drama Straziante

La comunità locale è profondamente colpita da questa tragedia. La coppia senegalese, che risiedeva a Martinengo da oltre un anno, era conosciuta come una famiglia amorevole e lavoratrice. Gli amici e i vicini di casa sono sconvolti dall’accaduto e si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.

In Attesa dell’Autopsia

Le circostanze della morte rimangono oscure, ma l’ipotesi più probabile sembra essere quella di una morte improvvisa avvenuta durante il sonno. Solo l’autopsia potrà rivelare le cause esatte della tragedia che ha spezzato la vita di questa piccola angelo.

Questa vicenda commovente ci ricorda quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante sostenere coloro che attraversano momenti così difficili. La comunità di Martinengo si unisce nel dolore e nella solidarietà alla famiglia colpita da questa terribile perdita.