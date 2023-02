Oroscopo Paolo Fox domani 7 febbraio 2023: gli astri perfetti per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Arriviamo al momento tanto atteso per l’oroscopo quotidiano. Ricordiamo che le previsioni astrali possono variare per ogni persona a causa del carattere e delle esperienze di vita individuali che possono influire sull’andamento della giornata. Nonostante ciò, pensiamo che sia sempre utile ricevere un consiglio per prendere decisioni importanti guidati dalle stelle. Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Ariete

Devi prenderti cura della tua salute oggi, che reagirà alla fatica e allo stress che sopporti con qualche avvertimento. Non troverai una medicina migliore del riposo e della fuga. A volte l’unico modo per chiarire le idee è vederle scritte. Prendi carta e matita ed elenca le cose che hai programmato, specificando come e quando. Vedrai tutto molto più chiaro. Se stai pensando di fare un grosso esborso di denaro, interrompi i tuoi piani se ti sorge il minimo dubbio o devi affrontare una scelta delicata. Forse dovresti prenderti un po’ di tempo. Ora il denaro scorre verso di te con facilità. Quei tempi magri non sono più così comuni nella tua vita. La porta dell’abbondanza è stata aperta per te. Sai cosa fare, come proiettare te stesso, come lavorare per far scorrere costantemente la fonte dell’abbondanza. Attirerai buona fortuna come mai prima d’ora.

PAROLA SACRA: Abbondanza

NUMERI FORTUNATI: 5, 13, 33

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Toro

Se oggi ti viene proposta un’attività, un investimento o partecipi a un progetto, coglila come una buona opportunità, ma non accettare senza prima assicurarti di avere tutte le garanzie. La tua preoccupazione per la situazione politica può portarti a impegnarti in una forte discussione con qualcuno molto vicino oggi. Cerca di far finire il confronto dialettico in una distensione. La prevenzione è, nel tuo caso, il miglior consiglio. Non aspettare che i problemi di salute che ora sono solo sintomi giungano al termine e affrontali da oggi andando alla radice. Coltiva sentimenti di pace e amore dentro di te. Cerca la pace, la tranquillità dentro di te, Toro. È imperativo ripulire la tua vita e togliere dal tuo cuore sentimenti di rabbia, risentimento e vendetta. Invia migliaia di benedizioni al tuo nemico, poiché questo è il modo migliore per disarmarlo e vincere la battaglia.

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Gemelli

Se devi guidare oggi, presta attenzione a quello che fai. Il tuo segno ha una chiara tendenza a ricevere una punizione finanziaria in questo giorno, quindi potresti essere multato. Oggi circolano cattive notizie. Anche se non ti influenzano direttamente, possono influenzare il tuo umore. Relativizza l’importanza di ciò che è accaduto e aiuta dove puoi. Oggi sarà un giorno di insolito appetito sessuale. Approfitta dell’occasione se puoi e dai libero sfogo alle tue fantasie, perché il tuo partner sarà abbastanza ricettivo ai tuoi appetiti. Sei in un buon momento per intraprendere nuove avventure. L’energia planetaria in congiunzione con la Divinità ti guida, ti protegge e ti riempie di passione affinché tu possa ottenere tutto ciò che hai desiderato. Il tuo momento per avere successo è ora. Focalizza la tua attenzione su tutto ciò che implica per te profitto, denaro e prosperità.

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Cancro

Le grandi differenze nei tuoi stati d’animo, la tua forte rabbia e la tua sconfinata euforia danno un’immagine di te che è molto vicina allo squilibrio. Buon giorno per una festa. Oggi sarà un giorno appropriato per provare cose nuove. Il tuo spirito è favorevole alle scoperte e questo ti riserverà delle sorprese. Oggi potresti soffrire di problemi respiratori, soprattutto se fumi. Dedica la giornata alla ricerca della soddisfazione personale, anche se questo significa lasciare un po’ da parte chi ti circonda. Devi dedicare un po’ più di tempo a te stesso. Se hai un partner, puoi trovare in lui il supporto verso i tuoi obiettivi o scopi. Se sei single, qualcuno porterà stabilità, sicurezza sia emotiva che materiale nella tua vita. Hai percorso strade difficili per quanto riguarda l’amore, ma ora quello che hai chiesto tanto arriva a te, Cancro.