Oroscopo Paolo Fox domani 7 febbraio 2023: le previsioni imperdibili per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo giunti al momento tanto atteso per l’oroscopo quotidiano. Come ogni giorno, siamo qui per offrirti una visione delle previsioni astrali per la giornata. Tuttavia, vogliamo sottolineare che queste previsioni possono variare in base alla personalità, alle esperienze di vita e ad altri fattori individuali di ognuno di noi. Questo significa che l’andamento della propria giornata può essere influenzato in modo significativo da questi elementi.

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Sagittario

Oggi hai una certa predisposizione a preoccuparti del tuo aspetto, cosa che fino ad ora non ti aveva fatto dormire troppo. Non è male prendersi cura di se stessi, ma stare lontano dall’ossessione in quest’area. È probabile che oggi ti senti sopraffatto dalle battute d’arresto. La tua arma migliore sarà, in ogni caso, pazienza e fermezza. Mangia pasti più leggeri e anche tu ti sentirai più leggero. Non sentirti deluso se il tuo partner non soddisfa tutte le tue aspettative. Pensa che in passato tu abbia idealizzato eccessivamente la sua figura e ora stai imparando la sua vera identità. È imperativo che tu esplori i modi per disintossicare il tuo corpo. Prendi una ferma risoluzione per rimanere sano nel corpo e nell’anima tenendo d’occhio la tua salute. Sostanze tossiche come l’eccessivo alcol ora diventano il tuo peggior nemico. Ama te stesso e abbi cura di te.

PAROLA SACRA: manifesto

NUMERI FORTUNATI: 12, 36, 4

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Capricorno

Stanno arrivando i giorni adatti per sentirsi in pace con se stessi. Trascorri più tempo con i tuoi cari e cerca di trasmettere loro la tua tranquillità, perché questo darà loro fiducia. Oggi promette di essere una giornata favorevole alla disattenzione o alle distrazioni. Fate attenzione con l’auto se guidate, ma anche con gli strumenti di lavoro. Potresti danneggiare una terza parte. Qualche brutta notizia, anche se non ti tocca molto da vicino, ti farà riflettere su alcuni concetti fondamentali della tua stessa vita odierna. Se non drammatizzi, puoi ricavarne qualcosa di positivo. Riuscirai dove molti hanno fallito. Qualsiasi tentativo di migliorare o eccellere ti lascerà con ottimi risultati. Lo saprai e loro sapranno valorizzarti come meriti. Riesci ora ad andare avanti nel tuo lavoro, studio o professione. Esseri di luce graviteranno intorno a te per mostrarti il ​​percorso da seguire.

PAROLA SACRA: Trionfo

NUMERI FORTUNATI: 3, 28, 16

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Acquario

È possibile che tu abbia ragione quando pensi che il tuo lavoro in campo professionale non sia sufficientemente riconosciuto. Invece di arrabbiarti, fai in modo che questa situazione ti serva da sprone e non alzarti in piedi. Cercate di controllare oggi la vostra voglia di spendere quasi compulsivamente, perché anche se si tratta di piccoli esborsi, l’importo a fine mese può sorprendervi e non avrete altro che cose inutili. Oggi sarai incline ad arrabbiarti con i bambini per la loro mancanza di impegno nei lavori domestici e per il loro disprezzo per il senso dell’ordine. Cerca di importi, ma senza arrivare agli scontri. Superare depressioni, paure, insicurezze. Basta tormentarti. Seppellisci il dramma nella tua vita e vivi pienamente nel momento presente. Proponi di essere felice, goditi la vita. Non enfatizzare il negativo e inizia subito a inviare pensieri positivi a tutti. Fertilizza la tua vita con l’amore.

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Pesci

Se ancora non hai un partner, cercane uno oggi nel tuo ambiente più vicino: il tuo quartiere o anche la tua scala. Potresti persino riscoprire qualcuno che è sempre stato lì. Quei dolori che non ti lasciano potrebbero non essere davvero niente, ma pensa che non perdi nulla visitando il dottore. Fallo oggi e ti sentirai più incoraggiato. In questi giorni sembri mostrare qualcosa di freddo e distante con le persone intorno a te. Analizza lentamente il motivo di questo atteggiamento, forse hai bisogno di più tempo per te stesso. La tolleranza e la pazienza in grandi quantità è ciò che devi sviluppare in questo momento per mantenere il controllo della tua vita. La famiglia esige molto da voi ed è imperativo che vi organizziate in modo da non perdere di vista il fatto che anche voi avete bisogno di tempo libero. Non lasciare che ti controllino.