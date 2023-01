Oroscopo Paolo Fox domani 7 gennaio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio Ariete

Oggi ti aspetta un giorno dei Tre Re molto felice e in cui tutto andrà secondo i tuoi desideri. Tuttavia, è anche vero che i loro inizi non saranno così piacevoli e avrai anche la sensazione che avrai una giornata molto brutta o molto triste. Insomma, ti aspetterai una cosa e per fortuna ne accadrà un’altra molto diversa.

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio Toro

L’influenza di Urano, che passa attraverso il vostro segno, vi porterà una giornata dei Re Magi piena di sorprese, sia per i doni che riceverete che per altri tipi di eventi. Tra l’altro, sentirai parlare di un parente, o di un’altra persona cara, che è lontano o da cui eri disconnesso.

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio Gemelli

Oggi vi preparerete a vivere una giornata ricca di piacevoli sorprese e felicità, ma dovete stare attenti perchè potreste avere qualche delusione, crisi o rottura in campo sentimentale. Se sorge un conflitto o vedi che la tensione sta gradualmente aumentando, cerca di allontanarti ed evitare scontri, o potresti pentirtene.

Oroscopo Paolo Fox 7 gennaio Cancro

Non provare tristezza in questo giorno. Per te i doni più preziosi non sono quelli materiali, ma tutti quelli che in un modo o nell’altro ti toccano il cuore, o anche quelli che vengono da quella persona che ami di più e di cui non parli mai. Ma questo Giorno dei Re Magi non ti deluderà e la giornata si concluderà con grande gioia.