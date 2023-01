Oroscopo Paolo Fox domani 8 gennaio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio Ariete

Oggi ti ritroverai un po’ stanco, fisicamente o mentalmente, più svogliato o con meno energia di quanto di solito mostri regolarmente, ma questo non significa che sarà una brutta giornata o che ti minaccino battute d’arresto o problemi. In realtà una giornata in casa, di riposo e tranquillità può essere il miglior rimedio.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio Toro

In molti momenti, e senza un motivo specifico, ti arrenderai alle preoccupazioni o alla malinconia. Non accadrà nulla di brutto e non c’è una chiara minaccia all’orizzonte, tuttavia, sarà difficile per te evitare questa tendenza a leccarti le ferite, anche se in realtà non c’è nessuna ferita da leccarsi, devi solo riposare.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio Gemelli

È impossibile per te stare fermo o rallentare, sia oggi che in ogni momento sei un vortice di energia che cerca di relazionarsi e comunicare. E oggi le cose andranno abbastanza bene per te sia nelle questioni mondane e sociali che in quelle del cuore, ti sentirai molto ispirato e quindi dovresti lasciarti fluire.

Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio Cancro

Anche se non è insolito per te, oggi avrai sbalzi d’umore particolarmente intensi, con una mattinata piena di sogni e speranze in cui tutto sembrerà avere un senso e sentirai un grande impulso all’azione e alla comunicazione con chi ti circonda voi. Ma tutto potrebbe cambiare alla fine della giornata, con un grande calo.