Oroscopo Paolo Fox fine giugno: previsioni settimanali ultimi giorni del mese - Controcopertina

ARIETE: L’Amore e le Decisioni

Se non hai una storia d’amore, non ti rifugiare nell’incertezza. La settimana sarà positiva sia per i single che per le coppie.

TORO: Sentimenti e Consigli Stellari

I sentimenti non attraversano una fase difficile, ma Paolo Fox consiglia di non fissarsi su una persona difficile da raggiungere. Nel complesso, la settimana sarà positiva.

GEMELLI: Fiducia e Rallentamenti nel Lavoro

Se non hai vissuto una storia d’amore da tempo, metti da parte la diffidenza. I prossimi giorni saranno buoni anche per le coppie, ma nel lavoro potrebbero esserci rallentamenti.

CANCRO: Nuove Prospettive e Serenità

Non pensare sempre alle stesse persone, consiglia l’astrologo. Metà settimana sarà interessante per la vita di coppia, in particolare giovedì. Maggiore serenità è in arrivo.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: Previsioni per la Fine di Giugno

Proseguiamo con le previsioni per i segni dal quinto all’ottavo.

LEONE: Attenzione all’Ambiente Familiare

Potresti trovarsi di fronte a una persona eccessivamente negativa nell’ambito familiare. Fai attenzione. Nel lavoro, alcune questioni si chiariranno.

VERGINE: Andare Avanti e Settimana Positiva

Se ti chiedi se una storia valeva davvero la pena, Paolo Fox ti consiglia di andare avanti. La settimana sarà positiva nel complesso.

BILANCIA: Problemi Risolti e Nuove Prospettive

Le coppie hanno avuto alcuni problemi con parenti o questioni economiche di recente, ma le cose si stanno sistemando grazie all’influenza positiva di Giove.

SCORPIONE: Solidarietà e Nuove Opportunità

Nell’amore, è importante mostrarsi solidali. Nel lavoro, valuta con cautela le nuove proposte che potrebbero arrivare.

Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci: Fine Giugno e Previsioni Astrologiche

Infine, scopriamo cosa ci riserva l’ultima settimana di giugno per i segni dal nono al dodicesimo.

SAGITTARIO: Rimanere Fermi e Vivere le Passioni

Non sarà facile per molti rimanere fermi e non vivere alcune passioni nei prossimi giorni. Anche il Sagittario sarà tra i segni più favorevoli della prossima settimana.

CAPRICORNO: Piccoli Problemi e Settimana Discreta

Alcuni single potrebbero avere problemi con persone nate sotto i segni dell’Ariete e della Bilancia, ma nel complesso la settimana sarà discreta anche per le coppie.

ACQUARIO: Scelte e Stabilità

Alcune coppie saranno chiamate a fare scelte importanti, mentre ai single si consiglia di essere più stabili nei prossimi giorni, senza sottovalutare i nuovi incontri.

PESCI: Riavvicinamenti e Successo Professionale

Dopo un periodo di lontananza, c’è il desiderio di riavvicinarsi nella vita di coppia. Mercoledì 28 sarà una giornata valida dal punto di vista professionale.

Che tu creda nell’astrologia o meno, queste sono le previsioni di Paolo Fox per l’ultima settimana di giugno. Rimaniamo curiosi di scoprire cosa ci riserverà il prossimo mese.