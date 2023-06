Temptation Island: Incidente Grave per Ciavy, Ricovero d'Urgenza in Ospedale - Controcopertina

Ore Complicate per Ciavy: L’Incidente Domestico

Ciavy, ex partecipante di Temptation Island, ha vissuto momenti particolarmente difficili recentemente a causa di un brutto incidente domestico che si è verificato nel bagno della sua casa. Cosa è successo? Mentre si trovava nel bagno, un mobile improvvisamente è caduto su di lui, causando una grave ferita al polso. Naturalmente, è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato e sottoposto a un’operazione d’urgenza. È importante ricordare che oltre due anni fa, Ciavy era stato ricoverato a seguito di un brutto incidente in motorino (la foto nell’articolo risale a quel drammatico episodio).

La Grande Paura di Ciavy: “Ho Rischia to di Morire”

Attraverso le sue storie su Instagram, Ciavy ha condiviso con i suoi numerosi follower di aver rischiato davvero di morire. Ha approfittato dell’occasione per mostrare un video dell’oggetto che gli ha tagliato le vene del polso, scherzando sulla sua “immortalità”. Nel frattempo, la sua fidanzata Valeria Liberati ha tranquillizzato tutti riguardo al suo stato di salute, poiché l’operazione è andata molto bene. Ciavy ha dovuto subire la sutura di un’arteria recisa e la lesione di un tendine, ma la situazione poteva essere molto peggiore. È stato davvero fortunato questa volta.

Valeria Liberati: Stancha dopo l’Incidente del Fidanzato

Sempre su Instagram, la fidanzata di Ciavy ha rivelato di essere stata presente durante l’incidente e di aver potuto intervenire immediatamente. Questo episodio spiacevole ha causato un notevole stress all’ex partecipante di Temptation Island. Nonostante tutto, Valeria non ha perso il sorriso e ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo nella vita, nonostante gli avvenimenti imprevisti: “Nonostante tutto ciò che mi sta succedendo, bisogna sempre rimanere positivi… Sempre positivi!”. La paura è stata sicuramente grande per entrambi, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Senza dubbio, la coppia che ha partecipato a edizioni passate del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia aggiornerà i follower preoccupati su eventuali sviluppi. Nel frattempo, inviamo a Ciavy i migliori auguri per una pronta guarigione.