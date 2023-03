Oroscopo Paolo Fox mese di Aprile 2023: previsioni su lavoro, denaro e amore

ARIETE

È un momento di massima attività in cui si muoveranno molte azioni che hai preparato per qualche tempo. L’importante è che tu rimanga calmo e paziente nei momenti in cui sorgono ostacoli. SENTIMENTI: è necessario mantenere una maggiore serenità per evitare fretta e incomprensioni. AZIONE: avrai grande coraggio e le tue attività potranno distinguersi per la loro grande luminosità. FORTUNA: evita le precipitazioni e mantieni il tuo ottimismo e ordine negli investimenti e nelle finanze.

TORO

Saranno momenti di grande proiezione sociale e anche per mantenere la tua attività in modo molto vitale. Siete in un momento ideale per realizzare la grande missione della vostra vita. SENTIMENTI: È il momento ideale per rimanere calmi, pazienti e seguire il tuo vero istinto. AZIONE: È il momento di pensarci due volte prima di agire e intraprendere i tuoi piani. FORTUNA: devi gestire con attenzione e calma il modo di andare d’accordo con le persone a te vicine e principalmente con la coppia.

GEMELLI

Sarà un momento di grande proiezione e pianificazione dei tuoi obiettivi in modo molto idealistico e allo stesso tempo di successo, oggi soprattutto perché la creatività e il grande dinamismo innato ti accompagnano. SENTIMENTI: Sarai in grado di mantenere la tua attenzione speciale per le persone che sono con te in ogni momento. AZIONE: è un momento indicato per mantenere i piani con persone di fiducia e preparare nuovi progetti. FORTUNA: sarà un giorno fortunato se saprai accompagnare ed essere vicino alle persone che hanno più bisogno di te.

CANCRO

I tuoi interessi principali in questo momento saranno quelli che si riferiscono ai tuoi obiettivi che sono in questo momento molto attivi e con grande creatività. Anche la tua intuizione sarà speciale in questo giorno. SENTIMENTI: puoi dare il tuo amore in modo molto piacevole alle persone che ami di più. AZIONE: i tuoi obiettivi saranno più a portata di mano e ti sentirai motivato e capace. FORTUNA: Sarà una giornata divertente e molto creativa. Per fare questo, usa la tua percezione e la grande serenità di cui hai bisogno.

LEONE

È il momento ideale per usare le forze della debolezza e dedicarti completamente alle tue idee geniali in modo che fluiscano e siano la migliore guida in questi momenti cruciali e importanti. SENTIMENTI: È il momento ideale per provare a condurre un tipo di vita che hai sempre sognato e di cui hai bisogno. AZIONE: Ora è il momento migliore per utilizzare la tua esperienza e le tue abilità nel miglior modo possibile. FORTUNA: puoi beneficiare dei risparmi e delle risorse della tua vita se sai come usarli correttamente.

VERGINE

La cosa principale sarà soddisfare le richieste delle associazioni di persone vicine che mantengono rapporti con te in termini di risorse condivise e questioni di interesse. SENTIMENTI: Puoi essere una persona più calorosa e aiutare il tuo partner a sentirsi più vicino a te. AZIONE: Dovresti considerare le risorse condivise e come usarle saggiamente. FORTUNA: è il momento di usare il tuo ingegno e rivalutare i tuoi guadagni attraverso progetti con amici fedeli.

BILANCIA

È il giorno migliore per fissare i tuoi obiettivi personali in modo originale e indipendente. Non è necessario andare sempre mano nella mano con gli altri. L’importante è essere sicuri e pieni in quello che si fa. SENTIMENTI: È un momento speciale per godersi momenti piacevoli con amici che la pensano allo stesso modo. AZIONE: È il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con gli amici intimi e godersi momenti piacevoli. FORTUNA: è il momento di brillare e mostrare le tue qualità in tutti gli ambiti che desideri.

SCORPIONE

Siete a un bivio e quindi dovreste rimanere attenti. Non fare passi falsi. Assicurati prima di spostare la scheda e sii una persona molto attenta e intuitiva. SENTIMENTI: È un giorno per te per aiutare in modo affettuoso gli amici che sono sempre con te. AZIONE: è un giorno in modo che tu possa mantenere la vicinanza con le persone che hanno bisogno di te. FORTUNA: il tuo grande dinamismo ed euforia saranno le chiavi per riuscire nei movimenti precisi che ti aiuteranno in questa giornata.

SAGITTARIO

Il tuo desiderio di sentirti a tuo piacimento nel tuo ambiente e di essere utile segnerà la maggior parte della giornata. Quindi goditi le attività e la vita, come preferisci. SENTIMENTI: Sarà un grande giorno per te sentirti felice e la tua pienezza aumenta. AZIONE: finché manterrai grande creatività e buon umore ti sentirai in gloria. FORTUNA: fate attenzione alle vostre intuizioni, che saranno le vostre guide in questa interessante giornata.

CAPRICORNO

La vostra serenità e determinazione saranno le chiavi che vi accompagneranno in questo giorno speciale. È importante che affrontiate varie situazioni e sfide che si presenteranno. Per risolverli la tua mente sicura ti aiuterà in ogni momento. SENTIMENTI: è un momento per sentirsi più uniti in famiglia e con le persone vicine. AZIONE: è un momento per gettare le basi nella tua vita e nella famiglia, principalmente. FORTUNA: sarete in grado di unirvi a persone fidate e insieme arrivare a realizzare progetti fruttuosi.

ACQUARIO

Dovresti rassicurare il modo di agire e portare avanti le cose con i familiari e le persone vicine per evitare situazioni poco chiare o momenti fastidiosi dovuti a differenze di idee e approcci. SENTIMENTI: puoi goderti conversazioni piacevoli e molto interessanti. AZIONE: Ora noterai che dovresti affrontare le diverse aree della tua vita con grande dinamismo. FORTUNA: i tuoi obiettivi principali hanno bisogno della tua luminosità speciale e dei tuoi benefici ottimali.

PESCI

Sei nel tuo ambiente puoi controllare le situazioni professionali e domestiche con attenzione e tempo equilibrato. La grande cartina di tornasole sarà la condiscendenza che devi usare con alcune persone. SENTIMENTI: È il giorno migliore per mostrare il tuo grande affetto e calore con le persone che ami di più. AZIONE: la cosa principale è mantenere le risorse e gli investimenti in modo intelligente e lungimirante. FORTUNA: è il momento ideale per pianificare un viaggio con persone di cui ti fidi.