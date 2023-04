Oroscopo Paolo Fox mese di Maggio 2023, previsioni per Cancro

A poco a poco le energie emanate da Giove in Ariete diminuiscono fino a scomparire il 16. Dal 17 la tua esistenza e inizi con il piede giusto grazie alle buone energie che provengono da Giove in Toro. L’aspetto positivo e costruttivo che collega Saturno ai Pesci da un lato e il Cancro a Marte dall’altro, indica che vi sentirete molto meglio! La sensazione che il destino ti stia molestando per motivi negativi svanisce. È sostituito dalla sensazione di avere una buona stella sopra la testa. In questa atmosfera di comprensione, buon umore e fortuna, la vostra esistenza assume un’altra dimensione. Si apre ad altre prospettive che ti permetteranno di sfruttare i tuoi talenti, abilità ed esperienza.

Cancro: prospettive d’amore per maggio 2023

Cancro: lo segui, ma a poco a poco le cose migliorano. Dall’8 il passaggio di Venere al Cancro annuncia un miglioramento. Giove in Toro avvia un cambiamento positivo! In questo clima di fiducia e comprensione, finalmente lasci la tua prenotazione.

Cancro: se sei in coppia per maggio 2023

Cancro: a poco a poco la tua relazione riacquista il suo significato. Gli effetti calmanti del mercurio rafforzano i legami. Venere, dall’8, riaccende i sentimenti. Dal giorno 16 puoi dare suggerimenti al tuo partner senza essere rifiutato.

Cancro: se sei single entro maggio 2023

Cancro: Questo mese l’impossibile diventa possibile! Le stelle nei segni amichevoli creano una connessione con una persona che può sorprenderti con la sua gentilezza e disponibilità. Per il follow-up, decidi tu!

Cancro: Carriera/Finanza per maggio 2023

Cancro: Cancro! Su gli spiriti! Ancora qualche giorno per sopportare lo stress di Giove in Ariete e poi si può respirare! Quindi aspetta lì, anche se vuoi gettare la spugna. Dal 17, ti sentirai molto meglio. Grazie a una felice combinazione di circostanze, le strutture sostituiranno difficoltà e tensioni. Riscoprirete il piacere di svolgere il vostro lavoro in un’atmosfera dove regnano comprensione e serenità. Dal punto di vista finanziario, questo settore sta andando bene, ma a condizione che tu rimanga ragionevole nelle tue spese.

Cancro: i consigli per maggio 2023

Cancro: ti evolvi in un universo che ti si addice e si adatta a te. Cogli l’opportunità di accogliere le opportunità man mano che si presentano. Saranno molto più vantaggiosi di quanto immagini.