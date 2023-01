Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 1 all’8 febbraio 2023, le previsioni complete

Condividi le luci della ribalta, Leo. Più facile a dirsi che a farsi, specialmente con la luna piena nel tuo segno il 5 febbraio. Ma la luna piena è il tuo spunto cosmico per pensare a come puoi brillare accanto alla persona amata riflettendo su quanto sei maturato come coppia negli ultimi sei mesi. La lunazione potrebbe anche servire come promemoria non così sottile per accoppiarsi con qualcuno che vuole abbagliare con te invece di cercare di spegnere la tua luce. Se hai bisogno di parlare dei tuoi limiti e delle tue aspettative in amore, fallo quando Mercurio entra in Acquario quasi una settimana dopo. Durante il resto di febbraio, potresti sentirti chiamato a condividere il tuo sé segreto con il tuo amante durante la stagione dei Pesci. Ascolta la tua intuizione mentre consideri quando aprire la tua mente, il tuo corpo e il tuo cuore alla tua persona speciale. Ma non trascurare nessuna bandiera rossa per amore, poiché dovresti stare attento quando condividi così tanta intimità emotiva, sessuale e spirituale con qualcuno. Stabilisci l’intenzione di diventare gradualmente più vulnerabile senza perdere potere e controllo nei prossimi sei mesi durante la luna nuova in Pesci il 20 febbraio.