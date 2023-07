Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 14 al 20 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: I Leone potrebbero vivere una settimana romantica e appagante. Se sei in una relazione, potresti sperimentare un nuovo livello di intimità con il tuo partner. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che catturerà il tuo interesse. Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, potresti ottenere risultati significativi grazie al tuo impegno e alla tua determinazione. Sfrutta al massimo le opportunità che si presentano. Salute: La tua energia e vitalità saranno in crescita questa settimana. Approfitta di questo momento per dedicarti a delle attività fisiche che ami.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Per i Vergine, l’amore potrebbe richiedere un po’ di pazienza e comprensione questa settimana. Cerca di essere più aperto e disponibile ad ascoltare le esigenze del tuo partner. Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, potresti trovarsi di fronte a nuove sfide che richiedono una pianificazione accurata e un approccio metodico. Mantieni la calma e affronta ogni compito con determinazione. Salute: Prenditi cura della tua salute mentale. Trova dei momenti di tranquillità per rilassarti e ricaricare le energie.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Per le Bilancia, l’amore potrebbe essere al centro delle tue attenzioni questa settimana. Potresti vivere momenti di grande complicità con il tuo partner. Se sei single, potresti fare nuove conoscenze interessanti. Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, potresti essere chiamato a collaborare con colleghi o team diversi. Sii aperto alla collaborazione e metti in mostra le tue abilità sociali. Salute: Presta attenzione alla tua alimentazione e cerca di mantenerti attivo. Fai delle scelte salutari per migliorare il tuo benessere generale.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Gli Scorpione potrebbero vivere una settimana romantica e passionale. Se sei in una relazione, potresti sperimentare una maggiore intimità con il tuo partner. Se sei single, potresti attirare l’attenzione di qualcuno di speciale. Lavoro e carriera: Sul fronte professionale, potresti avere la possibilità di mostrare le tue abilità creative e innovative. Sfrutta queste occasioni per farti notare e ottenere riconoscimenti. Salute: Fai attenzione alla tua salute emotiva. Trova dei momenti di tranquillità per rilassarti e ristabilire l’equilibrio interiore.