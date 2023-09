Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 19 al 25 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Questa settimana, cerca di ascoltare di più il tuo partner. La comunicazione aperta è la chiave per risolvere eventuali problemi nelle relazioni. Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti affrontare sfide inaspettate. Tuttavia, il tuo impegno ti aiuterà a superarle con successo.Salute: Fai attenzione alla tua salute emotiva. Cerca il supporto di amici o professionisti se ne hai bisogno.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Per i nati sotto il segno della Vergine, questa settimana porterà stabilità nelle relazioni. È un buon momento per pianificare il futuro con il tuo partner. Lavoro: Sul lavoro, sii aperto alle idee degli altri. La collaborazione ti aiuterà a raggiungere obiettivi comuni. Salute: Prenditi cura del tuo benessere fisico. Un’alimentazione equilibrata e l’esercizio fisico sono fondamentali per la tua salute.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Questa settimana, le Bilance potrebbero sentirsi più romantiche del solito. Renditi disponibile per il tuo partner e pianifica momenti speciali insieme. Lavoro: Sul fronte lavorativo, sarai pieno di energia e creatività. Utilizza questa positività per affrontare nuove sfide. Salute: Fai attenzione alla tua salute mentale. La meditazione e il rilassamento ti aiuteranno a mantenere l’equilibrio.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Per gli Scorpioni, questa settimana potrebbe portare conflitti nelle relazioni. Cerca di affrontare i problemi con calma e comprensione. Lavoro: Sul lavoro, concentrati sulla tua crescita professionale. Potresti avere opportunità per avanzare nella tua carriera. Salute: Prenditi cura della tua salute fisica. L’attività fisica regolare e una dieta equilibrata ti aiuteranno a sentirti al meglio.