Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 23 al 29 Maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Per i nati nel segno del Leone, la settimana inizia con il Sole, il suo pianeta dominante, sestile a Giove. Questo dà loro scioltezza e intelligenza per godersi i piani con amici e / o gruppi. Nascono desideri di esplorazione quindi registra il tuo desiderio e incoraggiati a farlo, muoviti con fiducia e sicurezza. Questo periodo sarà molto impegnativo a livello professionale e lavorativo, ma avranno Plutone a loro favore per prendere le redini e raggiungere i loro obiettivi. Fai un passo avanti e genera cambiamenti nel modo in cui svolgi il tuo lavoro, proponi miglioramenti. Per i lavoratori indipendenti sarà una settimana con buone notizie, molto movimento e abbondanza, sapere come usare il suo fascino. Dare valore e amore a ciò che si deve condividere con il mondo, è unico.Il fine settimana sarà ideale per connettersi con i loro desideri nel mondo professionale e saranno anche in grado di scatenare viaggi e passeggiate.

Vergine

La settimana inizia con Mercurio, sovrano della Vergine, che rientra in Toro e sestile su Marte, un chiaro invito per loro ad osservare le loro convinzioni e fluire dalla spontaneità con i loro legami più intimi. Sii aperto e ricettivo verso gli altri, può essere una settimana piena di sorprese. Mercoledì, il trigono di Mercurio a Plutone offre facilità ed energia per superare le paure, fare il salto e incoraggiare grandi trasformazioni personali. Registra i tuoi desideri personali al di là del tuo clan familiare, ricorda che sei un essere individuale che deve scoprire se stesso, intraprendere il tuo percorso in modo indipendente. Domenica, la Luna insieme a Mercurio li invita a coltivare nuove credenze sulla vita che li circonda e sui loro valori. Potreste essere incoraggiati ad ampliare la vostra visione e ad uscire dalle prigioni che voi stessi continuate a costruire.

Bilancia

L’inizio della settimana concentra le energie sul suo mondo del lavoro. Saranno molto sensibili e ricettivi, eviteranno di possedere emozioni e lamentele degli altri. Siamo fatti di tutti i giorni, bilanciamo il tuo corpo, il tuo cibo e il tuo riposo. Cerca spazi favorevoli all’espressione creativa delle tue emozioni e sentimenti. Martedì, Venere sestile a Saturno dà loro fluidità per incontrare l’altro dalla comunicazione, sarà il momento di portare i loro legami in un luogo più onesto e impegnato rendendo chiaro ciò che vogliono e vogliono nel legame. Nello scambio, registra e rispetta anche i desideri reciproci. Venerdì, Venere in tensione verso Plutone ti invita a lasciarti alle spalle i vecchi modi di legare, riflettere sugli schemi adottati dalle tue radici familiari e scegliere se vuoi ripeterli, osservare come i tuoi genitori hanno legato e ricordare che è un tuo diritto e, a sua volta, una responsabilità farlo in modo diverso. Sabato, Venere entra nel segno del Toro, che favorisce la sua intimità con l’altro e accende le sue passioni. Gli affari e gli accordi con i partner saranno in movimento e genereranno abbondanza.

Scorpione

Per Scorpio la settimana inizia con l’energia messa nel suo mondo creativo. È tempo di mettere in atto i tuoi progetti e seguire i tuoi desideri. Mercoledì, il trigono di Mercurio a Plutone ti dà intelligenza e motivazione per trasformare il tuo mondo di legame: continua a registrare il dialogo e rivedere le tue convinzioni sulla coppia. I legami devono essere coltivati per crescere e anche lo spazio necessario per entrambe le parti per sapere come condividere senza perdersi nell’altro. Venerdì, Venere quadrata Plutone ti invita a registrare i tuoi desideri orientati al mondo del lavoro, devi sentire che il tuo potenziale viene ben utilizzato e apprezzato da te stesso o da chi ti impiega. Il fine settimana sarà l’ideale per connettersi con i tuoi legami più intimi, goderti la condivisione, chattare in profondità e goderti le uscite spontanee.