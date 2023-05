Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 23 al 29 Maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

La settimana inizia con Giove, sovrano del Sagittario, in armonia con il Sole, dando loro chiarezza e intelligenza per il loro mondo per collegarsi, fidarsi della loro spontaneità e dare spazio alle loro idee e proposte, si sentiranno appassionati e creativi. Mercoledì, la Luna insieme a Giove ti invita a trasferire quella creatività in nuove esperienze e svilupparla da nuovi luoghi. Potresti sentire che è tempo di cercare una nuova casa dove puoi essere te stesso e avere spazio per scoprire te stesso. Domenica, Marte insieme a Giove in Ariete ti incoraggiano a fare grandi salti personali, quindi registra le tue esigenze individuali, queste sono quelle che segnano un nuovo nord, vai per loro! Non lasciate che la vostra individualità si perda nel clan familiare a cui appartenete.

Capricorno

Per il Capricorno, la settimana inizia con l’energia focalizzata sul loro mondo mentale. Registra i tuoi pensieri, le tue convinzioni e le tue parole per avvicinarti ai tuoi obiettivi. Martedì, Venere sestile a Saturno ti invita a provare nuovi modi di relazionarti con il tuo mondo intimo, la tua casa e la tua famiglia. È tempo di creare qualcosa di nuovo e diverso, uno spazio in cui l’amore, il rispetto e l’autenticità siano apprezzati. Si apre una grande opportunità per generare nuove fonti di abbondanza. Approfitta di questa settimana per riconnetterti con il tuo rifugio dall’amore. Domenica, la Luna in tensione verso Saturno li invita a prendersi cura della loro dieta, godersi un riposo e valutare le loro abitudini. Il tuo corpo è un oracolo, registra ciò che sta cercando di dirti.

Acquario

Per gli Acquario, la settimana inizia con l’energia focalizzata sulle loro risorse. Dai valore e amore a ciò che hai da condividere con il mondo, non aspettarti che gli altri ti facciano sentire creativo, sei unico e irripetibile. Martedì, Venere sestile a Saturno dà loro intelligenza e amor proprio. Possono incontrare nuovi modi di affrontare e coltivare il loro mondo personale o lavorativo. Sei in un momento per identificare i tuoi doni e i talenti che vuoi sviluppare, non salvarli per dopo, la vita è adesso. Sabato, la Luna insieme a Urano offre loro l’opportunità di creare nuovi modi di vivere e fare casa. Il tuo mondo interiore sarà rivoluzionato. Cerca modi creativi per esprimere i tuoi sentimenti ed emozioni, sii amorevole con te stesso e gioca con la tua creatività.

Pesci

La settimana inizia con la Luna nel loro segno, Pesci, che dà loro magnetismo, sensibilità e maggiore facilità nel registrare i loro bisogni individuali. Spazi preziosi per ritrovare te stesso. Martedì, la Luna insieme a Nettuno li incoraggia a prestare attenzione ai loro desideri e desideri. Approfitta di questa giornata per espandere il tuo sguardo empatico verso il mondo, fai qualcosa di utile e a favore degli altri usando quella sensibilità che ti porti dentro. Questa settimana sarà l’ideale per loro per pensare alle convinzioni che hanno su se stessi e non alimentare pensieri contrastanti. Nel fine settimana saranno in grado di connettersi con il loro mondo interiore, la loro casa, la loro famiglia. Esprimi le tue emozioni, potresti voler scrivere le tue esperienze e pensieri.