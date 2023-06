Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 giugno al 3 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

I Leone godranno di una grande energia e sicurezza di sé questa settimana. Sarete pronti a conquistare il mondo e raggiungere i vostri obiettivi. Paolo Fox consiglia di dedicare del tempo alla cura del proprio benessere mentale e fisico, in modo da sostenere questa spinta positiva. In amore, potrebbe presentarsi un’opportunità di riconciliazione o di rafforzamento dei legami esistenti.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potrebbero vivere una settimana di introspezione e riflessione. Sarà un momento adatto per riconsiderare le vostre priorità e prendere decisioni importanti riguardo al futuro. Paolo Fox suggerisce di affidarsi al vostro intuito e di ascoltare le vostre esigenze interiori. Le relazioni familiari potrebbero richiedere un po’ di attenzione e comprensione.

Bilancia

La settimana sarà caratterizzata da una maggiore armonia e stabilità per i nati sotto il segno della Bilancia. Sarà un momento adatto per coltivare relazioni significative e rafforzare i legami personali. L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce di fare attenzione alle spese e di adottare una gestione oculata delle finanze. In ambito lavorativo, potreste ottenere riconoscimenti e apprezzamenti per il vostro impegno.

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero vivere una settimana di profonda trasformazione e cambiamento. Sarete chiamati a lasciare andare vecchi schemi e ad abbracciare nuove opportunità. Paolo Fox consiglia di seguire la vostra intuizione e di avere fiducia nel processo di crescita personale. In amore, potreste sperimentare una maggiore passione e intimità con il vostro partner.