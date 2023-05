Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Questa settimana, Leone, ti sentirai molto fiducioso e assertivo. Sarai pronto a prendere il comando e a far accadere le cose. Tuttavia, è importante fare attenzione a non essere troppo aggressivi. Assicurati di ascoltare le opinioni degli altri e di essere aperto al compromesso.

Vergine

Questa settimana, Vergine, ti sentirai molto organizzato ed efficiente. Sarai in grado di fare molto e di fare progressi sui tuoi obiettivi. Tuttavia, è importante prendersi cura di se stessi ed evitare il burnout. Assicurati di fare delle pause quando ne hai bisogno e di rilassarti quando possibile.

Bilancia

Questa settimana, Bilancia, ti sentirai molto diplomatico e imparziale. Sarai in grado di vedere entrambi i lati di un problema e di trovare un compromesso che funzioni per tutti i soggetti coinvolti. Questo è un ottimo momento per risolvere i conflitti e migliorare le tue relazioni.

Scorpione

Questa settimana, Scorpione, ti sentirai molto appassionato e intenso. Sarai spinto a raggiungere i tuoi obiettivi e a fare la differenza nel mondo. Tuttavia, è importante fare attenzione a non lasciare che le tue emozioni abbiano la meglio su di te. Assicurati di pensare prima di agire e di essere consapevole delle conseguenze delle tue azioni.