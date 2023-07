Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 31 Luglio al 6 Agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: I cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno di speciale durante una riunione sociale. I Leone in coppia avranno l’opportunità di rafforzare la loro connessione.

Lavoro: Potrebbe esserci una maggiore carica di lavoro, ma con il tuo impegno e la tua passione, riuscirai a superare ogni sfida.

Salute: La tua energia sarà in crescita, ma ricorda di bilanciare il lavoro con momenti di riposo e svago.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: Sarà una settimana favorevole per le relazioni amorose. Sfrutta questo periodo per rafforzare i legami con il tuo partner.

Lavoro: La tua competenza e dedizione saranno apprezzate dai colleghi e superiori. Continua a concentrarti sulla tua crescita professionale.

Salute: Prenditi cura della tua salute mentale e fisica. La meditazione e lo yoga potrebbero aiutarti a mantenere un equilibrio interiore.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: I rapporti con i partner potrebbero essere sottoposti a una prova questa settimana. La comunicazione aperta e il compromesso sono essenziali per superare le difficoltà.

Lavoro: Sarà un momento favorevole per progetti creativi. Lascia fluire la tua inventiva e cogli le opportunità che si presentano.

Salute: Presta attenzione alla tua salute. Un approccio olistico ti aiuterà a sentirti in forma e in armonia.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Amore: Sarà un periodo di intensità emotiva per gli Scorpione in coppia. Comunicare in modo chiaro ed empatico aiuterà a superare eventuali conflitti.

Lavoro: Potresti essere chiamato a prendere decisioni difficili sul lavoro. Fai affidamento sulla tua intuizione e sulla tua esperienza per fare la scelta giusta.

Salute: La tua energia sarà in crescita, ma evita eccessi e mantieni uno stile di vita equilibrato.