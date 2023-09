Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: La passione sarà al culmine per i Leoni questa settimana. Se sei in una relazione, approfitta di questo momento per ravvivare la fiamma. I single potrebbero fare incontri appassionati. Lavoro: Sul fronte professionale, sarà una settimana intensa. Mantieni la calma e gestisci le tue responsabilità con attenzione. Salute: Presta attenzione alla tua salute mentale. Rilassati e cerca di allontanare lo stress.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Le relazioni familiari saranno importanti questa settimana. Dedica del tempo alla tua famiglia e ai tuoi cari. Sarà un momento ideale per risolvere questioni in sospeso. Lavoro: Sul lavoro, la tua attenzione ai dettagli sarà una risorsa preziosa. Un progetto richiederà la tua precisione.Salute: Mantieni uno stile di vita sano e attivo. Prenditi cura del tuo corpo e della tua mente.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: La comunicazione sarà fondamentale nelle relazioni questa settimana. Esprimi i tuoi sentimenti con sincerità e ascolta attentamente il tuo partner. Lavoro: Sarà una settimana positiva sul lavoro. Le tue abilità diplomatiche ti aiuteranno a risolvere eventuali conflitti.Salute: Prenditi del tempo per te stesso. Una pausa rilassante ti aiuterà a ricaricare le energie.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: I legami affettivi saranno al centro dell’attenzione questa settimana. Mostra il tuo affetto e dedica del tempo alle persone che ami. Lavoro: Sii aperto a nuove opportunità sul lavoro. Potresti ricevere una proposta interessante che cambierà la tua carriera. Salute: Fai attenzione alla tua salute mentale. La meditazione o lo yoga possono aiutarti a trovare la serenità.