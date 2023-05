Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 5 all'11 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore

Per i nati sotto il segno della Bilancia, questa settimana potrebbe portare una maggiore armonia nelle relazioni amorose. Se siete single, potreste sentirvi attratti da persone con interessi simili ai vostri. Se siete in coppia, dedicate del tempo al romanticismo e alla comunicazione aperta con il vostro partner. Cercate un equilibrio tra le vostre esigenze e quelle dell’altro.

Lavoro e carriera

Nel campo professionale, le Bilance potrebbero trovare nuove opportunità di crescita e sviluppo. Siate aperti alle sfide e pronti ad adattarvi ai cambiamenti. Il vostro atteggiamento diplomatico e la vostra capacità di collaborazione saranno apprezzati dai vostri colleghi. Fate uso della vostra creatività e della vostra intuizione per ottenere risultati positivi.

Salute

Per quanto riguarda la vostra salute, cercate di trovare un equilibrio tra mente e corpo. Dedicate del tempo per il riposo e il recupero. La pratica di attività come lo yoga o la meditazione potrebbe aiutarvi a rilassarvi e a gestire lo stress. Prendetevi cura della vostra alimentazione, cercando di seguire una dieta sana ed equilibrata. La vostra salute è importante per il vostro benessere complessivo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore

Per gli Scorpioni, questa settimana potrebbe portare una maggiore intensità nelle relazioni amorose. Potreste sperimentare una profonda connessione emotiva con il vostro partner o potreste attrarre l’attenzione di qualcuno che vi affascina. Siate aperti a esplorare le vostre emozioni e ad aprirvi all’amore. Lasciatevi trasportare dalla passione e dall’intimità.