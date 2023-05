Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 5 all’11 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Salute: La salute e il benessere saranno la tua priorità questa settimana, caro Sagittario. Potresti sentirti più energico/a e motivato/a a prenderti cura di te stesso/a. Sii attento/a alla tua alimentazione e pratica regolarmente attività fisica che ti piace. Trova il tempo per rilassarti e per dedicarti alle tue passioni. Una mente e un corpo sani ti aiuteranno a raggiungere il successo in tutte le sfere della tua vita!

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: L’amore e l’affetto saranno al centro della tua vita questa settimana, caro Capricorno. Se sei in una relazione, potresti sperimentare un periodo di maggiore intimità e comprensione con il tuo partner. Mostra il tuo affetto e condividi momenti speciali insieme. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti affascina profondamente. Lasciati guidare dalle emozioni e segui il tuo cuore!

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Carriera: Questa settimana potrebbe presentarti nuove opportunità professionali, caro Acquario. Potresti ricevere una proposta interessante o essere chiamato/a a partecipare a un progetto stimolante. Mostra la tua originalità e la tua creatività nel tuo lavoro e non avere paura di condividere le tue idee. Mantieni un atteggiamento aperto e positivo, poiché il successo potrebbe bussare alla tua porta!

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Salute: La tua salute e il tuo benessere saranno al centro delle tue attenzioni questa settimana, caro Pesci. Prenditi cura di te stesso/a in modo adeguato, prestando attenzione alla tua alimentazione e dedicando del tempo al riposo e al relax. Mantieni un equilibrio tra lavoro e vita personale, evitando lo stress e le tensioni e facendo attività che ti portano gioia. La tua salute è preziosa, quindi prenditene cura con amore e attenzione!