Oroscopo Paolo Fox weekend 4 e 5 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 4 e 5 marzo Sagittario

Oggi: Anche se non te lo chiedono, in ogni momento darai la tua opinione. Sarà quasi impossibile per voi rimanere in silenzio. Pensa prima di parlare. Amore: La gelosia ti perseguita e ti porta a conclusioni sbagliate. Rifletti sul tuo comportamento se vuoi mantenere il tuo partner. Ricchezza: Tempo di maggiore comfort e stabilità. Sarai favorito in modo speciale dall’attività che svilupperai. Benessere: Il tuo corpo ha davvero bisogno di riposo. Sdraiarsi non è riposare, tanto meno dormire, devi calmarti. Oroscopo Paolo Fox 4 e 5 marzo Capricorno

Oggi: Inizi ad espandere i tuoi contatti. Sarai invitato ad alcune feste dove ci sarà molta gente. Sorpresa gratificante. Amore: Condividere è sinonimo di essere vivi. Il breve tempo in cui sei tranquillo a casa ti restituirà parte della forza perduta. Ricchezza: Problemi con fornitori e clienti. Le lotte sul lavoro ti costringono a prenderti cura dei compiti degli altri. Fa appello alla sanità mentale. Benessere: Non costruire la tua vita sul materialismo estremo. Se rinunci ai tuoi ideali sarai perduto. Parla con assoluta sincerità. Oroscopo Paolo Fox 4 e 5 marzo Acquario

Oggi: La dolcezza dell’amore vi farà dimenticare alcune delle vostre responsabilità. Dispersione pericolosa. Concentrati sui tuoi obblighi. Amore: Le contraddizioni finiscono e voi raggiungete una certa sicurezza nel legame d’amore. Troverete l’equilibrio desiderato. Ricchezza: Potenzia le tue abilità e otterrai più entrate. Sii coerente con il trattamento dei tuoi superiori e abbi cura che ciò che fai sia ben fatto. Benessere: Non lasciarti trasportare dai pregiudizi. Circondati di persone fidate per rispettare le scadenze che hai promesso. Cerca colleghi, non soggetti. Oroscopo Paolo Fox 4 e 5 marzo Pesci