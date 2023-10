Orrore a Venezia: Turisti accoltellati per un semplice complimento a una ragazza

Una tranquilla passeggiata serale a Venezia si è trasformata in un incubo per due turisti australiani la scorsa notte. Mentre attraversavano il pittoresco Ponte dell’Accademia, uno dei due turisti ha fatto un complimento a una ragazza che si trovava in compagnia di due uomini, presumibilmente di origine dell’Est Europa. Ciò che doveva essere un gesto gentile si è trasformato in una violenta aggressione.

La scintilla dell’aggressione è scattata quando uno dei turisti australiani ha fatto un apprezzamento alla ragazza che ha accompagnato la sua passeggiata sul pittoresco Ponte dell’Accademia a Venezia. Questo complimento, però, è stato male interpretato dai due uomini che erano in sua compagnia. La situazione è rapidamente degenerata in una violenta lite.

L’escalation della lite è culminata nell’aggressione fisica ai danni di entrambi i turisti australiani. Entrambi sono stati accoltellati dai due uomini, e la situazione è diventata rapidamente critica. Uno dei turisti, un uomo di 40 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Venezia. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per cercare di mitigare i danni subiti.

Il secondo turista australiano, più giovane dell’altro, ha riportato ferite da taglio meno gravi, ma comunque preoccupanti, ed è stato tempestivamente medicato.

Caccia All’Uomo in Corso

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in una caccia all’uomo per rintracciare i due aggressori. Secondo le prime informazioni, sembra che i colpevoli fossero sotto l’influenza dell’alcol al momento dell’aggressione.

L’incidente è un triste promemoria che, anche in luoghi apparentemente tranquilli come Venezia, la violenza può scoppiare in modo imprevisto. Le autorità sono determinate a portare i colpevoli di questa brutale aggressione davanti alla giustizia.

Siamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa inquietante vicenda.