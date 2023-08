Orrore in Spiaggia: Bimbo di 6 anni scompare dai genitori e viene trovato senza vita in mare

Nel tardo pomeriggio di oggi, 26 agosto, una terribile tragedia ha scosso la località di Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia. Un bambino di sei anni è stato trovato senza vita in spiaggia, presso lo stabilimento Astoria beach, gettando nello sconforto l’intera comunità locale.

La vittima, un bambino nato in Spagna e figlio di una coppia originaria del Ghana, si trovava con i suoi genitori in una giornata di relax al mare. Purtroppo, il momento di gioia e spensieratezza si è trasformato in una tragedia quando il bambino è scomparso dalla vista dei suoi genitori, che lo cercavano disperatamente da oltre un’ora.

Nonostante i tentativi di soccorso e l’allarme diffuso attraverso gli altoparlanti, il bimbo è stato ritrovato in mare, privo di vita e riverso nell’acqua, non lontano dalla riva. Gli interventi tempestivi del Suem di Venezia e i tentativi di rianimazione si sono purtroppo rivelati inutili. L’elisoccorso, nonostante non abbia potuto atterrare sulla spiaggia a causa dell’elevato afflusso di persone, non avrebbe potuto fare nulla per salvare il piccolo, poiché la morte era già sopraggiunta.

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha commentato l’accaduto con profonda tristezza: “Una tragedia immane che macchia, purtroppo, un’estate splendida. Giungano a nome della città di Chioggia e da parte mia le più sentite condoglianze alla famiglia e ci stringiamo attorno a loro in questo momento difficile da accettare. Credo che in questo momento ci sia solo il silenzio come atto di amore verso questa piccola creatura. Un grazie va dato sempre anche ai nostri giovani bagnini che quest’anno e non solo si sono sempre distinti e prodigati in salvataggi di vite umane. Un grazie anche al personale del 118 giunto anche con l’elicottero”.

L’intera comunità è unita nel dolore per questa tragica perdita e si stringe intorno alla famiglia del piccolo per offrire conforto in un momento così difficile.