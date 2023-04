Paola Cortellesi chi è il marito Riccardo Milani, quanti anni di differenza hanno? Lavoro e figli

Paola Cortellesi e Riccardo Milani: un amore nato sul set e consolidato nel tempo

Il talento e il successo di Paola Cortellesi

Paola Cortellesi è una delle attrici più amate del cinema italiano, grazie alla sua brillantezza, simpatia e talento. Ha vinto un David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film Nessuno mi può giudicare e ha offerto numerose interpretazioni indimenticabili.

Una di queste è sicuramente la sua performance in Come un gatto in tangenziale, un film acclamato del 2017, spesso trasmesso sulle reti televisive italiane. Il film racconta la storia di un amore speciale tra Monica e Giovanni, interpretati da Cortellesi e Antonio Albanese, e dei loro due figli. Il personaggio di Monica è volutamente eccessivo e solo Paola Cortellesi poteva interpretarlo così bene, anche grazie alla scelta del regista e sceneggiatore Riccardo Milani, che la conosce molto bene.

La storia d’amore tra Paola Cortellesi e Riccardo Milani

Paola e Riccardo sono marito e moglie dal 2011 e condividono la vita privata e la passione per il cinema. Il loro amore è nato sul set del film Il posto dell’anima nel 2003. Riccardo, già padre di Chiara e Alice avute da un precedente matrimonio, ha avuto poi una figlia con Paola nel 2013, la piccola Laura. Tra di loro c’è un legame profondo che supera anche la notevole differenza d’età di 15 anni.

Lui è nato nel 1958 e lei nel 1973, ma questo non ha impedito loro di vivere in completa serenità e di condividere 20 anni d’amore segnati dal cinema. Tuttavia, non mancano i battibecchi, soprattutto quando si tratta di scrivere una sceneggiatura insieme.

Il lavoro insieme e gli aneddoti sulla loro relazione

Paola Cortellesi ha raccontato scherzosamente in una delle sue interviste: “Quando scriviamo una sceneggiatura, siamo a un passo dal divorzio perché litighiamo pure sulle virgole”. Anche Riccardo Milani ha confermato, dicendo che altri sceneggiatori li paragonano a “Casa Vianello”.

L’incontro tra i due, degno di una scena da film, è avvenuto quando Riccardo era alla ricerca di una protagonista con uno sguardo malinconico. Vide Paola a casa di Gianni Morandi durante le prove di uno spettacolo in giardino e quel primo incontro fu decisivo per entrambi, come riportato da Cinematographe.