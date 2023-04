Paola Pitagora: chi è, età, carriera, oggi, film e serie tv, chi è il marito, figlia

Siamo lieti di avere con noi la bellissima Paola Pitagora, che ci aprirà il suo cuore e condividerà la sua storia, dalla carriera alla vita privata. Lo farà con grande entusiasmo, onestà e franchezza.

Il percorso di Paola Pitagora, dall’inizio al successo, è stato di grande ispirazione, pieno di determinazione e passione!

Paola Pitagora, l’amata attrice e cantante nata Paola Gargaloni a Parma il 24 agosto 1941, è un’icona di passione e talento!

Si è affacciata con coraggio al mondo dello spettacolo, muovendo i primi passi nel Centro sperimentale di cinematografia e nella scuola di recitazione di Alessandro Fersen. Debutta poi come conduttrice di programmi televisivi, tra cui Aria di vacanze e Fuori l’orchestra. Ma il suo talento non si ferma qui: mostra una grande passione per la scrittura di canzoni per bambini, come La Giacca rotta, che vince Lo zecchino d’oro nel 1962.

Lavori in teatro e TV

Paola Pitagora fa il suo grande ingresso in teatro nel 1962 con Gog e Magog, cui segue Danza di morte. Il suo talento è innegabile e in seguito partecipa ai film Kapò, La viaccia, Barabba e I pugni in tasca, dove viene veramente celebrata.

Brilla tra cinema e televisione, partecipando a diversi show e sceneggiati televisivi fino agli anni Settanta. Particolarmente memorabile è stata la sua interpretazione in Incantesimo, dove ha interpretato Giovanna Medici. Nel 2004 è tornata trionfalmente sul palcoscenico con Magnificat e dal 2012 al 2013 ha interpretato la popolare fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva, nel ruolo di Ottavia Taviani.

Fiction televisive.

Non possiamo dimenticare le incredibili interpretazioni che ha fornito nelle varie serie drammatiche di cui ha fatto parte sul piccolo schermo!

Più rosa che giallo

I Promessi Sposi

Chiunque tu sia

Pronto soccorso

Provincia segreta

Incantesimo

Le tre rose di Eva

Gli anni di rottura – L’ingegnere! Sono appassionato di quest’epoca e delle lotte degli ingegneri che l’hanno vissuta. Hanno affrontato enormi difficoltà, ma hanno perseverato. Erano un gruppo resistente e sono in soggezione per il loro coraggio.

La luce dei tuoi occhi

Chi è il marito amato, la figlia prediletta e la vita intima?

L’appassionata storia d’amore di Paola Pitagora con il pittore Renato Mambor è durata ben dodici anni, e in seguito ha avuto storie d’amore con Tito Schipa Jr e Gianni Morandi. Ma è stato l’amore appassionato con Ciro Ciri che ha portato alla nascita della loro figlia, Evita.

I social di Paola Pitagora.

Paola Pitagora non ha un proprio profilo social, ma le sue foto mozzafiato e le sue incredibili opere si trovano in tutto il mondo!