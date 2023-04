Paolo Del Debbio, l’ex moglie è un pezzo grosso di Mediaset. Ecco chi è (e chi sono le bellissime figlie)

Giornalista professionista, presentatore TV e docente universitario, Paolo Del Debbio debutta sul piccolo schermo nel 2001 con “Secondo voi”, un programma di approfondimento giornalistico trasmesso fino al 2010 su Rete4 e Canale5. Dal 2009 al 2012, affianca Federica Panicucci nella conduzione di Mattino Cinque.

Il grande successo giunge nel 2012 con “Quinta colonna”, ideato dal collega giornalista Salvo Sottile, e “Dalla vostra parte”, creato dal collega Mario Giordano. Quinta colonna termina il 10 maggio 2018 e viene sostituito da Quarta Repubblica di Nicola Porro. A partire da marzo 2019, Paolo Del Debbio conduce Dritto e rovescio, sempre su Rete 4. La carriera di Paolo Del Debbio inizia subito dopo aver conseguito il Baccalaureato in Filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma e la laurea in Filosofia.

È stato segretario esecutivo dell’Institut International Jacques Maritain. Dal 1988 al 1993 lavora presso Fininvest Comunicazioni, una società di “relazioni esterne ed istituzionali” del gruppo Fininvest, prima come “coordinatore del centro studi”, poi come assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri. Paolo Del Debbio è docente di etica ed economia presso l’Università IULM di Milano. Ha fondato l’Istituto di Economia dei Media e ha ideato e sottoscritto il “Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori”. Nel 2001 diventa giornalista professionista e inizia a scrivere per “Il Giornale”.

Nel 1998 Paolo Del Debbio sposa Gina Nieri. La coppia ha due figlie: Sara e Maddalena. Gina Nieri, riporta il sito di Mediaset, dove ricopre l’incarico di direttore degli affari istituzionali e membro del comitato esecutivo, è laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa e ha conseguito la specializzazione in Giornalismo e Comunicazione di Massa presso la Luiss (Libera Universita’ di Studi Sociali) di Roma. È stata tra i fondatori del partito Forza Italia.

Nel 2018, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Paolo Del Debbio ha condiviso di non essere più legato a Gina Nieri. “Sono divorziato da Gina Nieri, ma tra noi c’è un ottimo rapporto. È una donna determinata e tenace, una tipica toscana. Tuttavia, è anche una madre amorevole e un punto di riferimento per le nostre figlie, Maddalena e Sara”. Il giornalista si definisce “un single convinto”. “Una donna deve attrarmi molto, colpirmi fisicamente. Non sto facendo un’opera di carità, giusto? Direi che ho una predilezione per le more, ma l’aspetto fondamentale è l’attrazione fisica: deve essere una questione di pelle, una vera attrazione. Ovviamente, l’aspetto conta, ma desidero anche che sia una donna indipendente, che sappia assecondare le mie esigenze e i miei interessi: scrivo e leggo molto. Non ho ancora incontrato la mia donna ideale”.

Paolo Del Debbio, figlio di un deportato in un campo di concentramento durante il regime nazista, è nato a Lucca il 2 febbraio 1958. Misura 183 centimetri di altezza e pesa 83 chili.