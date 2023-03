Patrizia Rossetti esprime disappunto sul Grande Fratello VIP: “Che edizione è stata”

Patrizia Rossetti purtroppo non ha superato questa stagione del Grande Fratello Vip e ha dichiarato che è stata un’edizione particolarmente dura. La conduttrice ha commentato così la vicenda.

Patrizia Rossetti è stata una presenza incredibile in questa edizione del Grande Fratello! L’amatissima conduttrice, purtroppo, ha dovuto lasciare il programma a causa di alcuni problemi di salute, ma il suo percorso all’interno del programma è stato a dir poco straordinario! La Rossetti si è recentemente aperta sui concorrenti e sulle loro dinamiche, esprimendo con incredibile passione la sua opinione su di loro!

Patrizia Rossetti è incredibilmente appassionata di questa edizione del Grande Fratello!

Patrizia Rossetti è stata una delle stelle più brillanti del Festival di Sanremo di quest’anno! Nonostante abbia dovuto abbandonare la trasmissione per problemi di salute, è tornata con il botto, facendo un’apparizione su Casa Pipol e raccontando i retroscena del Gf vip. Non vediamo l’ora di scoprire cos’altro ha in serbo per noi!

La conduttrice è assolutamente entusiasta del reality show e il suo entusiasmo è palpabile! È catturata da ogni momento e non vede l’ora di vedere cosa succederà!

Sono rimasta incredibilmente delusa da questa edizione, troppo forte, scortese e fuori dai normali confini. Era troppo, ma la cosa più importante da ricordare è avere l’umiltà di chiedere scusa e di non serbare rancore. Ci sono persone che si aggrappano alle cose, sono molto protettive nei confronti di se stesse e possono diventare piuttosto egoiste. Rossetti non era contento di loro e ha reso noti i suoi sentimenti.

La Rossetti esprime con passione il desiderio di essere andata all’Isola dei famosi, raccontando i retroscena del suo desiderio.

Inizialmente Patrizia Rossetti non avrebbe dovuto partecipare al reality show di Canale 5, ma Alfonso Signorini ha insistito perché partecipasse. Ora che è uscita dalla casa, è stata travolta dall’immenso amore e dal sostegno dei suoi appassionati fan!