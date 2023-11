Patty Pravo chi sono tutti e 5 i suoi mariti

Patty Pravo, icona della musica italiana, ha vissuto una vita matrimoniale piuttosto movimentata. Nata a Venezia il 9 aprile 1948, sotto il segno dell’Ariete, la cantante ha avuto ben cinque mariti. Ma non è tutto: ha anche fatto parte di una relazione trigama e ha mostrato una preferenza per gli uomini stranieri e più giovani rispetto ai suoi connazionali. Scopriamo insieme chi sono i suoi cinque mariti.

I Mariti di Patty Pravo

1. Gordon Faggetter

Il primo marito di Patty Pravo è stato Gordon Faggetter, batterista del gruppo inglese Cyan Three. Si sono sposati nel 1968, ma purtroppo Faggetter è scomparso nel 2020. La loro unione è stata breve, ma significativa.

2. Franco Baldieri

Nel 1972, Patty Pravo ha convolato a nozze con Franco Baldieri, arredatore e stilista romano. Tuttavia, la loro storia è stata segnata dall’omosessualità di Baldieri, che ha portato alla fine del matrimonio. Nonostante ciò, il legame tra i due è rimasto forte nel corso degli anni.





3. Paul Jeffrey e Paul Martinez

Nel 1976, Patty Pravo ha sposato Paul Jeffrey, ma la loro storia è stata un triangolo amoroso con Paul Martinez, entrambi musicisti. Questa relazione a tre è stata vissuta intensamente e hanno persino condiviso una casa a Roma.

4. John Edward Johnson

Nel 1982, la “Divina” ha deciso di unirsi in matrimonio con John Edward Johnson, un talentuoso chitarrista americano. Nonostante l’età (Johnson era più giovane di otto anni), il loro amore ha superato le differenze e hanno formato una coppia solida.

5. Riccardo Fogli

Infine, tra un matrimonio e l’altro, Patty Pravo ha incontrato Riccardo Fogli, membro dei Pooh. I due si sono sposati in Scozia con una cerimonia in rito Celtico. La loro storia è stata controversa poiché Fogli era già sposato con un’altra cantante, Viola Valentino, ma alla fine ha scelto di lasciare il gruppo per stare con Patty.

La vita matrimoniale di Patty Pravo è stata caratterizzata da avventure e relazioni complesse. Nonostante i diversi matrimoni e le sfide che hanno affrontato, la cantante ha sempre seguito il suo cuore e ha trovato l’amore in modi imprevedibili. La sua storia personale si intreccia con la sua carriera musicale, creando un fascino unico intorno a questa icona della musica italiana.