Paura sull’asfalto: schianto in autostrada con numerosi veicoli coinvolti

Questo 6 ottobre è stato teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto numerosi veicoli sull’autostrada A4, nella tratta Torino – Aosta. La collisione è avvenuta tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese, precisamente nel territorio comunale di Foglizzo. Questo episodio si inserisce in un contesto in cui gli incidenti in autostrada stanno purtroppo aumentando nel 2023.

Le Statistiche Parlano

Le statistiche degli incidenti stradali offrono un quadro allarmante della situazione attuale. Secondo dati resi noti a luglio 2023, se da un lato si è registrato un incremento negli incidenti e nei feriti, fortunatamente il numero di vittime mortali è diminuito rispetto all’anno precedente. Nel mese di luglio 2023, sono stati contabilizzati 2.930 incidenti in tutta la rete autostradale, un aumento del 4,3% rispetto all’analogo periodo del 2022. La media quotidiana degli incidenti si attesta a 94. I feriti sono stati complessivamente 1.433, con un incremento dell’6,3% rispetto al 2022.

Un Ray di Speranza

Nonostante questa tendenza all’aumento degli incidenti, c’è una notizia positiva: il numero di vittime mortali è sceso in modo significativo. A luglio 2023, sono state 21, rispetto alle 33 del luglio precedente, il che rappresenta una diminuzione del 36,4%. Questo dato offre una luce di speranza, sebbene l’incidente di stamani abbia causato numerosi disagi sulla rete autostradale.

Gli Dettagli dell’Incidente

L’incidente di oggi ha coinvolto un mezzo pesante e tre autovetture: una Peugeot 3008, una Seat Altea che è andata in testacoda, e una Mini Cooper. Quattro persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi e sono state trasportate in ospedale. Tuttavia, la collisione ha causato una completa bloccata della carreggiata, causando ingorghi e disagi per gli automobilisti.

L’intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i soccorritori, compresi quattro ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura. La polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell’Ativa sono intervenuti per gestire il traffico e chiudere l’autostrada dallo svincolo di Volpiano fino alla completa rimozione dei veicoli, il che ha comportato la formazione di lunghe code. La fortuna ha giocato un ruolo fondamentale affinché le conseguenze di questo incidente non fossero più gravi.