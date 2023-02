Perchè Al Bano porta sempre il cappello? Il motivo è triste

Raramente si vede Al Bano senza il suo caratteristico cappello bianco. Sapete perché lo indossa sempre? La motivazione vi lascerà senza parole.

Al Bano è uno dei musicisti italiani di maggior successo e più longevi della storia. È originario di Cellino San Marco ed è un grande appassionato di vino. Quando non si esibisce in televisione, ama prendersi cura del suo vigneto. Tuttavia, lo vediamo molto spesso sui nostri schermi, sempre con il suo caratteristico cappello. Sapete perché? Ve lo diciamo noi.

Ha avuto una carriera incredibile, vincendo 26 dischi d’oro e 8 di platino. La sua vita professionale e sentimentale è strettamente legata alla relazione con Romina Power. I due sono molto uniti e hanno avuto un grande successo insieme, con hit come “Happiness”.

I due hanno avuto tre figli. La figlia maggiore Ylenia è scomparsa il 1° gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Di lei non si sono più avute notizie, nonostante le cicliche voci di presunti avvistamenti. Nel febbraio 1999, tre anni dopo il ritorno alla carriera solista, Al Bano si è separato legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e partner artistica Romina Power.

Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila conosce Loredana Lecciso, con la quale convive nel 2001 e dalla quale ha avuto altri due figli.

L’inseparabile cappello di Al Bano: perché lo indossa sempre?

Alcuni potrebbero pensare che Al Bano cerchi solo di essere diverso indossando sempre un cappello, ma la verità è che dietro c’è un significato molto più profondo. Per Al Bano, il suo cappello rappresenta forza e resilienza. È un promemoria per non arrendersi mai, a prescindere dalle difficoltà. La prossima volta che vedrete Al Bano sfoggiare il suo cappello, ricordate che non è solo una dichiarazione di moda, ma un simbolo di speranza e determinazione.

Al Bano è un uomo che continua a fare colpo sulle donne, nonostante l’età e le insicurezze. Durante una recente trasmissione, gli è stato chiesto perché indossa sempre un cappello.

Al Bano non si è tirato indietro nel fornire le ragioni della sua perdita di capelli. Ha cercato di nasconderlo, ma è un problema comune agli uomini. La seconda ragione è più importante e intima.

Indossare il cappello è un modo per rendere omaggio a suo padre, che non c’è più. Suo padre portava sempre un cappello e questo è un modo per mantenere vivo il suo ricordo. L’avreste mai detto?