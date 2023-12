Perché i genitori di Filippo hanno rifiutato l’aiuto dei servizi sociali?

La tragedia che ha colpito Giulia Cecchettin continua a suscitare interesse e preoccupazione, non solo per la giovane vittima ma anche per coloro che sono coinvolti nella vicenda. Mentre Padova si fermava per rendere omaggio a Giulia durante i suoi funerali, l’attenzione si è spostata anche sui genitori di Filippo Turetta, l’ex fidanzato responsabile dell’omicidio.

Una Scelta Difficile: L’Assenza ai Funerali

I genitori di Filippo Turetta hanno scelto di non partecipare ai funerali di Giulia Cecchettin, che si sono svolti nella basilica di Santa Giustina. Questa decisione ha destato interesse e preoccupazione da parte del pubblico. Inizialmente si era vociferato che Filippo avrebbe potuto guardare la cerimonia funebre in televisione, ma successivamente è emerso che gli era stato impedito l’accesso a giornali e televisione per preservare la sua salute mentale.





Il Sindaco di Torreglia Riferisce

Il sindaco di Torreglia, la città di residenza di Filippo Turetta, ha spiegato la situazione dei genitori. Ha affermato che Nicola ed Elisabetta Turetta “hanno bisogno di tranquillità.” Man mano che il tempo passa, si rendono conto sempre di più della gravità di quanto accaduto. Il sindaco ha riferito di non averli sentiti dall’arresto di Filippo e ha offerto l’ausilio dei servizi sociali, ma hanno rifiutato, poiché sono già seguiti da altri, compreso il loro figlio.

Prossimi Sviluppi nell’Inchiesta

Nel frattempo, mentre Padova commemorava Giulia Cecchettin, gli investigatori e i pm di Venezia continuavano a lavorare sull’inchiesta. L’obiettivo è gettare luce sulla verità riguardo al femminicidio e sulla figura di Filippo Turetta. Si attende l’arrivo in Italia della Fiat Punto nera di Filippo, che è sotto custodia della polizia tedesca dal 18 novembre, quando è stata fermata vicino a Lipsia, segnando la fine della sua fuga.

La vicenda continua a suscitare emozioni contrastanti e a essere al centro dell’attenzione pubblica, mentre gli investigatori cercano di fare luce su ogni dettaglio per comprendere appieno quanto accaduto.