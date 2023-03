Piccolo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di pane: Edoardo non ce l’ha fatta

Il piccolo Edoardo, purtroppo, non è sopravvissuto: il bimbo di 5 anni che lunedì sera a Vermezzo con Zelo, nel Milanese, ha avuto un incidente mentre mangiava un pezzo di pane, è deceduto oggi all’ospedale Niguarda di Milano.

Il sindaco del comune dell’hinterland ha condiviso la triste notizia attraverso i canali social dell’amministrazione. «L’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Vermezzo con Zelo – afferma il primo cittadino – manifestano il proprio sentito cordoglio per la prematura scomparsa del piccolo Edoardo. Ci stringiamo attorno ai genitori e ai familiari in questo momento di immenso dolore».

Cosa evitare in caso di soffocamento da inalazione di corpo estraneo Per impedire che il corpo estraneo inalato passi dalle vie alimentari a quelle respiratorie durante un soffocamento:

Non agitare energicamente la persona soffocante; Non provocare il vomito; Non cercare di rimuovere il corpo estraneo dalla bocca.

Soffocamento da inalazione di corpo estraneo: come comportarsi Se l’ostruzione delle vie aeree è parziale, la vittima del soffocamento deve essere aiutata ed incoraggiata a tossire con forza e spontaneità, senza interferenze (nota: il riflesso della tosse indica la presenza di un passaggio, anche minimo, di aria). Dare colpi o pacche sulla schiena o sulle spalle potrebbe peggiorare la situazione, poiché può far spostare il corpo estraneo, aumentando il rischio di ostruzione totale dell’aria. Quindi, se la persona affetta da soffocamento è cosciente, piange, parla, tossisce, non è necessario intervenire.

Se, invece, si verifica un’ostruzione completa delle vie aeree, l’intervento dei soccorritori è fondamentale per salvare la vita della persona soffocante.