Pierpaolo Petrelli rompe il silenzio dopo l’annuncio choc di Giulia al GF Vip

Pierpaolo Pretelli ha risposto a Giulia Salemi dopo l’annuncio fatto da quest’ultima al GF Vip 7. Le voci di una crisi circolavano da qualche giorno e, durante la puntata del reality andata in onda lunedì 13 febbraio, l’influencer ha voluto confermare la notizia che era stata anticipata dal conduttore Alfonso Signorini in apertura del Grande Fratello Vip.

“Stiamo vivendo un momento di crisi, come può capitare a tante coppie di trentenni”, ha detto la stessa influencer. “Ci tengo a dire che non sono volati piatti, l’amore non è in dubbio e non ci sono terzi incomodi”, ha detto Giulia Salemi parlando della crisi con Pierpaolo Pretelli.

Durante la diretta, Giulia Salemi ha faticato a trattenere le lacrime. “Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando il rapporto. Personalmente spero di trovare una soluzione”. Giulia ha chiesto rispetto per questo momento delicato e privacy. “So che siamo una coppia nata sotto le telecamere ed è difficile chiedere di rispettare la privacy. Tuttavia, spero che questa cosa si realizzi”.

Mentre Giulia Salemi annunciava la crisi dallo studio, Pierpaolo Pretelli ascoltava in diretta il GF Vip Party con Soleil Sorge. L’ex vippona non è riuscita a contenersi dopo aver sentito la frase “non sono volati piatti”, un chiaro riferimento alla lite tra la Murgia e Andrea Maestrelli prima del GF Vip.

Pierpaolo Pretelli risponde a Giulia Salemi dopo l’annuncio al GF Vip 7: “Ci sono delle priorità”, ha detto commentando la diretta della puntata. “Non si tratta di terze persone, è che bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro, ci sono delle priorità, non voglio dire altro”, ha ribadito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Pretelli è padre di Leonardo, nato dalla relazione con la modella Ariadna Romero.