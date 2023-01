Pietro, Anna, Maria e Cesare. Chi sono i figli di Sergio Castellitto

Ecco Pietro, Anna, Maria e Cesare, gli amati figli del celebre attore, regista e sceneggiatore italiano Sergio Castellitto! Conosceteli e scoprite cosa fanno.

Dall’appassionata storia d’amore tra Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, iniziata nel 1987, sono nati quattro splendidi figli: Pietro, Anna, Maria e Cesare. L’adorata e stimata autrice italiana, Margaret, ha un passato da attrice che la rende ancora più amata.

Pietro, il primogenito di Sergio, è una figura rinomata nel mondo dello spettacolo. La sua prima apparizione sul grande schermo risale al 2004 con Non ti muovere, film diretto dal padre e ispirato a uno dei romanzi più amati della madre. In seguito Pietro ha recitato in La bellezza del somaro, È nata una stella, Venuto al mondo e La profezia dell’armadillo, ha diretto The Predators e, solo lo scorso marzo, ci ha entusiasmato con la sua interpretazione di Francesco Totti nella serie tv di Sky dedicata all’ex capitano della Roma. Un’impresa davvero notevole!

Estasiato per la nascita della sua prima figlia, Castellitto ha esclamato: “Mentre stavo girando Don Milani indossando un abito da prete, sono stato informato che mia moglie stava per partorire. Senza esitare, mi sono precipitato in ospedale vestito da prete e ho proclamato con orgoglio: “Sono il padre!””. La vita degli altri tre figli – Cesare, Maria (nata nel 1997) e Anna (nata nel 2001) – è meno nota, anche se Anna sembra seguire le orme del padre e del fratello entrando nel mondo dello spettacolo.

Sergio Castellitto è orgoglioso della sua famiglia, come ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera nel 2017: “Io e mia moglie Margherita abbiamo realizzato molto insieme, ma soprattutto abbiamo creato una famiglia vivace, piena di passione e con una sana dose di ironia e autoironia. I miei figli non perdono mai l’occasione di prendermi in giro. Hanno persino un’app dove immortalano ogni sciocchezza che dico, come ‘Questa non è libertà, è anarchia’, firmata Sergio Castellitto, o ‘A casa facciamo i conti’, firmata Castellitto”.