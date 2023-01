Pif, chi è? Età, carriera, vita privata, compagna e figli

Mercoledì 9 ottobre, chi è l’ospite del conduttore e attore italiano Serena Bortone a Oggi è un altro giorno? Chi è il conduttore televisivo e attore? Si richiedono informazioni su età, carriera, vita privata, partner e figli.

Pierfrancesco Diliberto, più comunemente conosciuto come Pif, è nato a Palermo il 4 giugno 1972 e attualmente ha 50 anni. Nella sua lunga carriera ha lavorato come conduttore televisivo, autore televisivo, attore, regista, sceneggiatore, scrittore e conduttore radiofonico. Il suo interesse per il cinema nasce in giovane età, in quanto il padre, Maurizio Diliberto, è un regista e la madre, Mariolina Caruso, è un’insegnante di scuola elementare.

Dopo aver conseguito il diploma di liceo scientifico, ha scelto di non proseguire gli studi universitari, trasferendosi a Londra per seguire alcuni corsi.

Nel 1999 è stato assistente di Franco Zaffirelli per Un tè con Mussolini e di Marco Tullio Giordana per I cento passi nel 2000. Inoltre, ha partecipato a un concorso Mediaset, diventando autore televisivo e inviato de Le Iene.

Al cinema ha raggiunto il successo con il film del 2013 La mafia uccide solo d’estate, di cui è stato regista e attore.

Vita privata, partner e figli

Pif ha avuto una relazione con la giornalista Giulia Innocenti prima di iniziare una relazione con Nabila Ben Chahed, con la quale ha avuto una figlia. L’attore è figlio del regista Maurizio Diliberto e discende da antenati illustri, tra cui il famoso scultore danese Bertel Thorvaldsen, che risiedette in Italia tra il 1789 e il 1838.

Il suo pseudonimo professionale gli è stato dato da un suo ex collaboratore, Marco Berry, durante un viaggio di lavoro. Recentemente ha pubblicato un’opera intitolata A Poor Idiot’s Desperate Search for Love.