Porto Cervo: turisti a bocca aperta per un conto inaspettato!

Un’esperienza unica… con un prezzo da ricordare

Estate, sole, vacanza e… sorprese inaspettate! Non è raro, durante la stagione estiva, trovarsi di fronte a conti che lasciano a bocca aperta. Ma quello che è accaduto a due turisti romani in vacanza a Porto Cervo, in Sardegna, ha davvero superato ogni aspettativa.

L’episodio che ha fatto discutere

In uno dei bar più esclusivi della località, il bar Portico dell’Hotel Cervo, i due ignari turisti hanno deciso di concedersi una pausa. Ordinano due caffè e due bottigliette d’acqua. Fin qui, tutto normale. Ma quando arriva il conto, ecco la sorpresa: ben 60 euro da sborsare! Ma non solo: insieme alle bevande, sul tavolo vengono servite anche due coppe di cioccolatini, un tocco di classe che però non giustifica a pieno il costo.

La spiegazione dei gestori

Confusi e sorpresi, i due turisti chiedono spiegazioni al personale del bar. E la risposta non si fa attendere:

“Non è un semplice caffè, ma un’esperienza.”

Tuttavia, per i due romani la realtà sembrava diversa: un caffè, dell’acqua e un paio di biscotti. La questione ha dato vita a numerose discussioni e ha acceso il dibattito sui prezzi delle mete turistiche italiane durante l’alta stagione.

Porto Cervo e i prezzi dell’estate: un binomio da monitorare

Molti episodi simili si sono verificati in Italia. Scontrini “choc”, costi elevati e turisti spesso insoddisfatti. Ma è questo il prezzo da pagare per vivere un’esperienza in una delle località più esclusive del Paese? Ai visitatori la risposta, ai gestori la riflessione.