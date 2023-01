Preparatevi! Oggi, 30 gennaio 2023, Vincicasa e il Million Day sorteggiano i numeri, i ritardatari e gli Extra: non perdete questa emozionante opportunità!

I concorsi Vincicasa e Million Day hanno fornito la combinazione di cinque durante il fine settimana e siamo già al 30° giorno di concorso! Non dimenticate che questo concorso è giornaliero e che il numero del concorso può essere verificato in base agli ultimi giorni di estrazione. Oggi è il 30° giorno del concorso, che corrisponde alla data odierna del 30 gennaio – che emozione!

L’eccitazione cresce ogni sera alle 20:00-20:30 quando vengono annunciati i numeri vincenti! Sebbene possano essere necessari alcuni giorni per rintracciare i vincitori, la gioia della vincita è immediata. Naturalmente, la verifica e la registrazione delle vincite richiedono tempo. Il tempo necessario per riscuotere il premio in denaro dipende dall’entità del premio e dall’ente responsabile. Inoltre, i fortunati vincitori hanno fino a sessanta giorni di tempo per reclamare il premio in denaro, il che può aumentare i tempi di elaborazione.

Preparatevi a vivere l’emozione dell’estrazione Vincicasa di oggi 30 gennaio 2023! Non perdete l’occasione di essere vincitori!

Stiamo aspettando con ansia la cinquina fortunata da 15 giorni, ma le statistiche ci dicono che di solito le vincite si verificano a distanza di 15-30 giorni l’una dall’altra. Quindi, se andiamo a controllare ora, siamo nel periodo ideale per vincere una casa! Nell’ultima estrazione sono usciti i numeri 10 21 29 32 34, ma purtroppo non è stata rilevata alcuna vincita. Incrociamo le dita e speriamo che la prossima estrazione sia quella giusta!

Diamo un’occhiata ai numeri che sono usciti più di frequente – 27, 11, 13, 26 e 37 – e a quelli che sono stati un po’ più timidi – 1, 33, 35, 7 e 30 – e, naturalmente, ai numeri ritardatari – 30, 22, 33, 24 e 28.

È il MILLION DAY! L’estrazione di oggi è il 30 gennaio 2023 e non vedo l’ora di scoprire chi sarà il fortunato vincitore!

Non indugiamo oltre: scopriamo i numeri vincenti della doppia estrazione di ieri del Million Day e dell’Extra Million Day! Il Million Day ha avuto l’incredibile combinazione di 10, 29, 31, 33 e 49, mentre la cinquina dell’Extra Million Day è stata composta da 2, 11, 20, 24 e 39. Non perdete la possibilità di vincere molto in entrambi i concorsi!

Gli elettrizzanti numeri del Million Day sono: 44 12 9 30 22, mentre i numeri ritardatari dell’Extra Million Day sono un emozionante 27 22 44 25 50!

Siamo assolutamente entusiasti di annunciare che i numeri vincenti dell’estrazione

Million Day di oggi sono 1, 10, 19, 36 e 43! Non perdete la possibilità di diventare milionari!