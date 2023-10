Programmi Tv Stasera martedì 10 ottobre 2023: programmazione completa tutti i canali

Ecco cosa offre la programmazione televisiva di oggi, martedì 10 ottobre 2023. Abbiamo organizzato le proposte per tematiche per facilitare la tua scelta. Ecco la programmazione serale dei principali canali in chiaro e a pagamento.

Film in Programmazione

Su Rai 4 alle 21.23: “Candyman”

Anthony McCoy, un artista visivo di Chicago in crisi creativa, ritrova l’ispirazione scoprendo la leggenda di Candyman, uno spirito maligno che appare se il suo nome viene pronunciato cinque volte davanti a uno specchio.

Su Rai Movie alle 21.20: “Jumper”

David Rice è un ragazzo che scopre di essere un “Jumper”, in grado di teletrasportarsi ovunque nel mondo. Inseguito dai “Paladini”, un gruppo che da sempre caccia i Jumper, David scopre una verità incredibile sulla sua nascita e sul suo destino.

Su Canale 5 alle 21.32: “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”

In prigione e non per colpa sua, la borgatara Monica chiede aiuto all’intellettuale Giovanni. È il preludio di un ritorno di fiamma tra i due.

Su Sky Cinema alle 21.15: “World Invasion”

Una serie di astronavi viene lanciata sulla Terra da alieni che la vogliono invadere. Il sergente Nantz, marine di lungo corso, viene messo agli ordini di un giovane ed inesperto tenente per evacuare un gruppo di civili.

Su Iris alle 21: “La recluta”

A Los Angeles, Strom, in collaborazione con l’amante, controlla il prosperoso traffico di auto di gran marca rubate e poi riciclate.

Telefilm/Serie TV

Su Rai Uno alle 21.20: “Morgane – Detective geniale”

Una giovane cantante rap viene trovata assassinata. Si scoprirà che la ragazza conduceva una doppia vita e il padre ignorava l’attività artistica della figlia.

Attualità

Su Rai Tre alle 21.20: “Avanti Popolo”

Spazio alla tragica guerra tra Israele e Hamas, con collegamenti in diretta e ospiti in studio. Si parlerà anche del rapporto dei giovani con il sesso, il porno sul web e l’abolizione dell’accesso ai minori, la violenza e il reddito di cittadinanza.

Su Rete 4 alle 21.25: “E’ sempre cartabianca”

Talk show di attualità e politica, con approfondimenti e commenti degli ospiti. Conduzione di Bianca Berlinguer.

Intrattenimento

Su Rai Due alle 21.20: “Belve”

Francesca Fagnani si confronta senza sconti con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.