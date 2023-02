Programmi Tv Stasera oggi 16 febbraio 2023: Film live da non perdere

Questa sera, giovedì 16 febbraio 2023, su Rai 3 va in onda Splendida cornice con Geppi Cucciari. Canale 5, invece, trasmette un nuovo appuntamento con il GF Vip.

La programmazione Rai andrà in onda stasera giovedì 16 febbraio 2023.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 7 con Francesca Chillemi alle 21.30. Nell’episodio La tua vocazione, Azzurra e Suor Teresa cercano di trovare una nuova famiglia per Elia, mentre Emiliano è sempre più confuso e si pone domande sulla vita e sul futuro. Nel frattempo, Loredana arriva in convento e viene a conoscenza di un segreto che riguarda Sara.

Ludovica non ha ancora capito quale sia la sua strada, ma Azzurra decide di tenerla coinvolta nel caso pro bono. Suor Costanza torna al convento, ma finisce per combinare un pasticcio dietro l’altro.

Rai 2 trasmetterà alle 21.15 il film d’azione del 2019 Anna con Luke Evans. Il film è ambientato in Russia nel 1985 e segue la storia di Anna Poliatova, una giovane donna dalla vita travagliata. Tutto cambia per lei quando incontra un agente del KGB che decide di farne una spia sottoponendola a un duro addestramento.

Rai 3 trasmetterà alle 21.25 “Splendida Cornice”, varietà culturale condotto da Geppi Cucciari.

Giovedì 16 febbraio 2023, sintonizzatevi sui film Mediaset per una grande programmazione.

Su Rete 4, alle 21.20, Giusto e sbagliato con Paolo Del Debbio parlerà di sicurezza, emissioni delle auto e reddito di cittadinanza. Tra gli ospiti della trasmissione ci saranno Ignazio La Russa, Licia Ronzulli, Simona Malpezzi, Michele Gubitosa, Isabella Tovaglieri e Luigi De Magistris.

Alle 21.00 di questa sera, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del reality show GF Vip. Come sempre, Alfonso Signorini si occuperà delle dinamiche che avvengono nella casa più spiata d’Italia. Il pubblico dovrà scegliere chi salvare tra Antonella, Antonino, Nikita e Oriana.

Italia 1 trasmetterà il film fantasy del 2009 Harry Potter e il Principe Mezzosangue con Daniel Radcliffe alle 21.25. Harry Potter trova per caso un manuale di magia che apparteneva al misterioso Principe Mezzosangue. Nel frattempo, Albus Silente confida a Harry importanti informazioni sul passato di Voldemort…

Stasera in TV, La7, Nove

La7 trasmette Piazzapulita alle 20.35 ogni settimana. Corrado Formigli e i suoi ospiti affrontano i temi più importanti di politica, economia e attualità.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2014, Tutte contro lui con Cameron Diaz. Carly scopre che l’uomo con cui ha una relazione le ha nascosto un’importante verità. Non le ha mai rivelato di essere sposato. Carly decide di raccontare tutto alla moglie e le due donne si alleano per vendicarsi.

Ci sono diversi film in onda stasera su Iris, Rai Movie e Cine34.

Su Iris andrà in onda il film d’azione del 1991 L’ultimo boy scout: Missione di sopravvivenza con Bruce Willis alle 21. Il detective Joe Hallenbeck ha accettato l’incarico di proteggere la vita di una spogliarellista. Tuttavia, la sua missione fallisce quando la donna viene uccisa. Joe è determinato a scoprire e arrestare gli autori del crimine.

Rai Movie trasmetterà il film drammatico del 2009, Una storia d’amore improvvisa, con Eric Bana, alle 21. Henry, affetto da una rara malattia genetica, si trova inaspettatamente ad affrontare un viaggio nel tempo. Tuttavia, tutto ciò non influisce sulla sua storia d’amore con Claire.

Cine 34 proietterà Il ritorno del Muckraker alle 21. Il film poliziesco del 2005 vede protagonista Claudio Amendola nei panni dell’agente Rocky, che indaga sull’omicidio di un ladro. Nel corso delle indagini sarà aiutato da Betta e Tramezzino.

Stasera su Sky, ci sono diverse opzioni di film in onda in TV giovedì 16 febbraio 2023.

Sky Cinema Uno trasmetterà il film fantasy King Kong del 2005 con Naomi Watts alle 21.15. Il film è ambientato nel 1930 e segue Ann e Jack mentre partono per girare un film su un’isola misteriosa. Sono accompagnati dal loro staff, ma una volta arrivati sull’isola si imbattono in un gorilla gigante che dimostra subito di essere attratto da Ann.

Alle 21.15, Sky Cinema Due propone il film drammatico del 2007 Il petroliere, con Daniel Day-Lewis. Il film è ambientato negli Stati Uniti del XX secolo e segue Daniel, minatore, mentre si fa strada fino a diventare un ricco petroliere. Tuttavia, il successo lo trasforma, rendendolo cinico e violento.

Su Sky Cinema Family alle 21.15 il film commedia del 2021 Chi ha incastrato Babbo Natale? interpretato da Christian De Sica. Una società di consegne sta elaborando una strategia per mettere fuori gioco il suo unico rivale, Babbo Natale. Il truffatore Genny riesce a infiltrarsi nella magica fabbrica di Babbo Natale senza destare sospetti, creando molti problemi.

Sky Cinema Action trasmetterà il film d’azione Faster, del 2010, con Dwayne Johnson alle 21. Il film segue Driver, un criminale appena uscito di prigione che vuole vendicarsi dei membri del clan che hanno ucciso suo fratello e rubato il suo bottino.

Il film drammatico del 1995, Prove d’accusa, con Robin Wright, sarà proposto su Sky Cinema Suspense alle 21. Un uomo è accusato di aver violentato tre donne: la prima è deceduta, la seconda è costretta sulla sedia a rotelle e l’ultima è diventata psicologicamente molto fragile. L’avvocato Deitrickson farà di tutto per incastrarlo.