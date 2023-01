Programmi Tv Stasera oggi 23 gennaio 2023: Film live da non perdere

Questa sera, lunedì 23 gennaio 2023, Raiuno trasmetterà Black Out – Vite sospese, con Alessandro Preziosi. Canale 5 trasmetterà il reality show Grande Fratello Vip. Raidue proporrà il reality Boss in incognito, condotto da Max Giusti. Rete 4 presenterà Quarta Repubblica, programma di attualità condotto da Nicola Porro.

Questo lunedì 23 gennaio 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Raiuno trasmetterà Black Out – Vite sospese alle 21.25, con i primi due episodi ambientati nella Valle del Vanoi, in Trentino. Gli ospiti di un lussuoso albergo rimangono bloccati a causa di una valanga. Tra loro ci sono il broker Giovanni (Alessandro Preziosi) in vacanza con i figli, e il meccanico Marco, padre separato di Anita che vive in una baita con la madre, testimone sotto protezione. Riccardo, il figlio maggiore di Giovanni, riesce a tornare in albergo e a informare Anita della sua sorte. Nel frattempo, la deputata Lidia, incinta, è l’unica rappresentante legale dell’intera valle.

Sintonizzatevi su Raidue alle 21.20 per seguire la terza puntata del reality Boss in incognito condotto da Max Giusti. Ospite di questa settimana è Angelo Pinto, amministratore delegato di un’azienda di Polla (SA), che per una settimana lavorerà sotto copertura insieme ai suoi dipendenti. Giusti lo affiancherà assumendo il ruolo di José, uno degli operai.

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per l’ultima puntata di Report, condotto dal 2017 da Sigfrido Ranucci. Manuele Bonaccorsi, giornalista e scrittore di lungo corso, sarà tra gli inviati storici del programma e parlerà delle conseguenze della frana di Ischia dello scorso novembre.

Programmi Mediaset, Real Time

Alle 21.20 su Rete 4, Nicola Porro parlerà delle prossime elezioni amministrative in Lombardia e nel Lazio e della polemica sulle recenti accuse del principe Harry alla famiglia reale. I suoi ospiti discuteranno di tutti gli argomenti di attualità che hanno fatto discutere.

Su Canale 5 andrà in onda la settima edizione del reality show Grande Fratello Vip alle 21.20. Il programma si concluderà a fine marzo e tornerà presto per un secondo appuntamento settimanale in prima serata, probabilmente il giovedì. Condotto da Alfonso Signorini e Giulia Salemi per la parte sociale, il programma si avvia alla conclusione.

Alle 21.20 su Real Time, gli spettatori potranno assistere al docu-reality Vite al limite. Oggi il pubblico potrà seguire il viaggio di Vianey e Allen, la celebre coppia dell’Illinois, che ha ottenuto risultati notevoli grazie alle cure del dottor Nowzaradan. Vianey e Allen sono riusciti a perdere rispettivamente 102 e 123 kg, mentre Vianey pesava inizialmente 270 kg e Allen 294 kg.

Lunedì 23 gennaio 2023 sarà disponibile una selezione di film da vedere stasera.

Alle 21.10 su Rai Movie verrà proposto il film western Chato (1971) di Michael Winner, con Charles Bronson e James Whitmore. Chato, un nativo americano, fugge dopo essersi difeso dallo sceriffo, ma torna quando i bianchi si vendicano della sua famiglia e scatena la sua furia.

Alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Fast & Furious 7, film d’azione del 2015 di James Wan con Vin Diesel. Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) sono nel mirino di Deckard Shaw (Jason Statham) che vuole vendicarsi della morte del fratello Owen. Anche l’agente Hobbs è in pericolo. Un funzionario del governo si è offerto di aiutarli, ma Dominic deve adempiere a un obbligo prima di ricevere l’aiuto.

La7 trasmetterà alle 21.15 il film fantasy del 2014 di Peter Jackson Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, con Martin Freeman. Il film mostrerà lo scontro di Bard con il drago Smaug e l’attacco degli orchi di Sauron alla Montagna Solitaria. Bilbo e Gandalf incoraggeranno elfi, nani e uomini a formare un’alleanza.

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per vedere il film d’azione del 2016 di Michael Bay 13 Hours: I soldati segreti di Bengasi, interpretato da John Krasinski. Il film segue Jack Silva e altri agenti di sicurezza mentre affrontano un gruppo di terroristi che attaccano l’ambasciata statunitense a Bengasi, impedendo alla fine un esito potenzialmente catastrofico.

Alle 21.00 su Iris verrà trasmesso il film drammatico Blow di Ted Demme del 2001, interpretato da Johnny Depp e Penélope Cruz. Il film si basa sulla storia vera di George Jung e del suo coinvolgimento nel mercato della cocaina negli Stati Uniti negli anni ’70 e ’80, come braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

La 5 trasmetterà il film drammatico del 2010 Follow Your Heart, con Zac Efron e Amanda Crew, alle 21.10. Charlie lavora in un cimitero dove appare il fantasma del fratello defunto. Tuttavia, l’arrivo di una misteriosa ragazza cambierà la sua vita.

Cine34 proietterà il film comico Johnny Stecchino (1991) di Roberto Benigni alle 21. Il film, interpretato da Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, segue l’autista di autobus Dante Ceccarini, che viene scambiato per un boss pentito preso di mira dalla mafia. Quando viene attirato in Sicilia dalla moglie del gangster, si trova in un mare di guai.

Sintonizzatevi stasera, lunedì 23 gennaio 2023, su Sky per una selezione di film.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno andrà in onda il poliziesco 2023 I delitti del Barlume – E allora Zumba, con Lucia Mascino. A Pineta, il commissario Fusco è alle prese con un nuovo caso che riguarda l’omicidio di un pediatra che seguiva, tra gli altri, Marina. Beppe, un padre preoccupato, è in stato di allarme.

Alle 21.15 su Sky Cinema Due, gli spettatori potranno vedere Room, film drammatico del 2015 di Lenny Abrahamson, con Jacob Tremblay e Brie Larson. La storia segue una madre e suo figlio Jack, tenuti prigionieri in una piccola stanza. Quando Jack compie cinque anni, la madre gli rivela la verità sul mondo e i due escogitano un piano per fuggire.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family sarà presentato in anteprima il film d’animazione Too Bad di Pierre Perifel (2022). Dopo un lungo periodo di rapine, la banda dei Too Bad viene arrestata e Mr. Wolf propone un accordo per salvarli dalla prigione: voltare pagina. Riuscirà a convincere gli altri membri ad accettare la sua proposta?

Sintonizzatevi su Sky Cinema Action alle 21.00 per vedere il film d’azione Redemption – Identità nascoste (2013) di Steven Knight, con Jason Statham. Il film segue Joey, che fugge da un ospedale militare e si nasconde tra i senzatetto di Londra per evitare la corte marziale. Alla fine coglie l’occasione per assumere una nuova identità.