Programmi Tv Stasera oggi 7 settembre 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Cosa offre la programmazione televisiva di giovedì 7 settembre 2023? Per rendere più agevole la consultazione, abbiamo suddiviso i programmi in sezioni tematiche e fornito una breve sinossi per ciascun film, telefilm e rubrica di attualità. Di seguito, il programma serale dei principali canali TV in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20: “Rimetti a noi i nostri debiti” Guido viene licenziato in tronco e non è più in grado di pagare l’affitto né di restituire un prestito alla banca. Disperato, decide di mettersi dalla parte di chi lo vessa per esigere il rimborso: presterà gratuitamente il proprio servizio come recuperatore crediti per una finanziaria che compra i debiti insoluti delle banche.

Su Rai Tre dalle 21.20: “Volevo nascondermi” Il racconto della vita di Antonio Ligabue, pittore naif e immaginifico che dipingeva tigri, gorilla, leoni e giaguari vivendo negli sconfinati pioppeti delle golene del Po. Una vita di durezze che è allo stesso tempo una fiaba: la storia di Toni che grazie all’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati, trovò nella sua arte un modo di comunicare e farsi amare dal mondo.

Su Rai Movie dalle 21.10: “Il mondo dei robot” John e Peter si recano a Delos, un avveniristico parco dei divertimenti dove ricchi turisti possono vivere situazioni tipiche in tre diversi scenari storici popolati da robot: Antica Roma, Medioevo e Far West. Tutto procederà secondo copione finché un virus informatico non provocherà una violenta rivolta delle macchine guidate da un robot-pistolero.

Su Sky Cinema dalle 21.15: “Quando” Giovanni, nell’estate del 1984, mentre si tenevano i funerali di Berlinguer, finisce in coma. Da quel giorno la vita di Giovanni è stata messa in pausa, ma dopo 31 anni i suoi occhi si aprono e l’uomo si risveglia finalmente dal suo profondo sonno.

Su Iris dalle 21.00: “Ballistic” Un ex agente dell’FBI gioca al gatto e al topo con una donna sfuggente che ha preso in ostaggio un bambino.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai 4 dalle 21.20: “Seal Team” Il Team viene convocato per introdursi in territorio nordcoreano per far uscire un uomo che ha collaborato al programma di armamenti del regime e che costituirebbe una preziosa risorsa per l’intelligence.

Su Italia 1 dalle 21.17: “Chicago Fire” Brett e Violet soccorrono un uomo che presenta degli strani sintomi. A questa emergenza ne seguiranno altre dello stesso tipo, tra cui la moglie della prima vittima.

DOCUMENTARI

Su Rai Uno dalle 21.25: “Ulisse: il piacere della scoperta” La prima puntata di Ulisse ci porta a Petra, l’affascinante città dei Nabatei, dimenticata per secoli e riscoperta solo all’inizio dell’Ottocento. È il punto di partenza per un itinerario alla scoperta della Giordania, una terra di mercanti, di profeti, di re. Qui, in un angolo del fiume Giordano, Gesù fu battezzato.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.12: “Concerto Max Pezzali ’23: dal Circo Massimo di Roma”

Guida TV di giovedì 7 settembre

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

23:30 – Tg1 Sera

23:35 – Le maschere del teatro italiano

01:05 – Rai – News24

01:35 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:40 – Squadra speciale Lipsia

19:30 – Tg2

20:30 – LOL 🙂

21:20 – Rimetti a noi i nostri debiti

23:30 – Tg2

23:50 – Big

01:10 – Elisir

Rai 3

18:55 – Il commissario Montalbano

20:00 – Blob

20:30 – Tg3

21:20 – Volevo nascondermi

23:25 – Tg3

23:50 – Agorà Estate

01:20 – Tg3 Linea notte

01:40 – Meteo 3 Estate

01:45 – Tg3 Speciale

02:15 – Controcanto

Canale 5

18:45 – Avanti un altro!

20:00 – Tg5

20:40 – Striscia la notizia

21:12 – Concerto Max Pezzali ’23: dal Circo Massimo di Roma

00:00 – Tg5 – Edizione notte

00:32 – TGCom

00:34 – Meteo.it

00:35 – Paperissima Sprint

02:25 – Beverly Hills 90210

Italia 1

18:45 – Studio Aperto

19:00 – CSI – Scena del crimine

20:00 – Tg Sport

20:30 – C.S.I. NY

21:17 – Chicago Fire

23:10 – Body of Proof

00:15 – Tg Sport

00:30 – Survivor

01:45 – Studio Aperto – La giornata

02:05 – Transporter: The Series

Rete 4

18:55 – Lo sportello di Forum

19:35 – Tempesta d’amore

20:30 – Quinta Colonna

21:35 – Ballistic

23:30 – Fuori dal coro

01:15 – TGCOM24

01:25 – Dalla vostra parte

La7

18:40 – Tg La7

19:00 – Otto e mezzo

20:00 – Tg La7

20:30 – Otto e mezzo

21:15 – Propaganda Live

23:30 – Tg La7

23:45 – Otto e mezzo

00:40 – La7 Doc

02:25 – Otto e mezzo

03:35 – Tg La7

03:55 – Otto e mezzo

TV8

18:30 – Pingu

18:35 – Chuggington

18:55 – Scrubs

19:20 – Mom

19:45 – Due uomini e mezzo

20:15 – Cacca a spruzzo – Man vs. Food

21:25 – Mtv Unplugged: Cesare Cremonini

22:20 – Pillole di comicità – Michael McIntyre

22:50 – Italia’s Got Talent – Best Of

00:30 – Ma come ti vesti? – Dietro le quinte

01:15 – Gambit – Un colpo da favola

Sky Cinema Uno

19:35 – Fantasy Island

21:15 – Quando

23:10 – Serenity – L’isola dell’inganno

01:15 – Dexter – New Blood

02:10 – Penny Dreadful: City of Angels

Questo è solo un riepilogo dei programmi televisivi in onda il 7 settembre 2023. Ti consiglio di verificare gli orari e i dettagli dei programmi sui siti web ufficiali dei canali televisivi o nelle loro app, poiché potrebbero essere soggetti a modifiche dell’ultima ora. Buona visione!