Quanti anni ha Giovanna Civitillo? Marito e figlio con biografia

Quanti anni ha Giovanna Civitillo? Giovanna Civitillo, nata a Vico Equense il 9 settembre 1977, è una showgirl e ballerina. Giovanna Civitillo ha attualmente 43 anni.

Giovanna ha 45 anni. Nel 2003 ha iniziato una relazione sentimentale con il conduttore televisivo Amadeus mentre lavorava come ballerina nella trasmissione L’eredità. Insieme hanno avuto un figlio, Jose Alberto, nato il 18 gennaio 2009. Si sono sposati il 12 luglio dello stesso anno. Dieci anni dopo si sono sposati di nuovo in chiesa.

Ti potrebbe interessare anche.

Biografia

Inizia gli studi di danza classica e moderna nel 1986 presso l’Accademia di Arti e Spettacolo “Spazio Danza” di San Gennaro Vesuviano, diplomandosi nel 1994. Nel 1996 inizia a lavorare in televisione sulle reti Rai e Mediaset come ballerina in diversi programmi, come Fantastica italiana, Carràmba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica in.

Dal 2002 al 2006 è stata ballerina e valletta nel programma di Rai 1 L’eredità al fianco del futuro marito Amadeus. Nel 2006 lo segue a Mediaset e partecipa al quiz show 1 contro 100, in onda nella fascia pre-serale di Canale 5. In questi anni continua a studiare danza e apre anche diversi corsi per aspiranti ballerini e showgirl. Nel 2012 è apparsa in una puntata di Camera Café su Italia 1.

Nel 2015-2016 è tornata in televisione entrando nel cast di Avanti un altro! su Canale 5 nel ruolo di “Giovanna, la moglie di Amadeus”. Dal 2018 è ospite ricorrente del programma Detto fatto, in onda su Rai 2; sempre nello stesso anno, il 17 novembre, ha partecipato come ospite allo Zecchino d’Oro 2018. Nel 2020, vista l’ospitata del marito Amadeus al Festival di Sanremo, viene scelta da La vita in diretta come inviata del programma da Sanremo, per la settimana in cui si svolge il festival. Dopo la riconferma del conduttore veronese (ravennate) alla guida del festival per il 2021, la showgirl napoletana è stata confermata come conduttrice del Primafestival, affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci.