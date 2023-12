Gianna Nannini, un’icona della musica italiana amata per le sue sonorità rock e melodia, è spesso riservata riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, quando si tratta della figlia Penelope, l’artista fa eccezioni. Già da oltre 40 anni, Gianna condivide la sua vita con Carla, sua compagna, ma sa mantenere al sicuro i dettagli più intimi.

Il legame tra Gianna Nannini e Carla è consolidato, e insieme sono diventate genitori di Penelope, una bambina di 11 anni. Penelope è un nome inusuale e significativo, scelto dall’artista stessa. In un’intervista a Vanity Fair, Gianna ha svelato il significato: “Ti chiamerò Penelope perché mi hai aspettata tanto prima di nascere, hai aspettato che fossi pronta.”

Nonostante la sua solita discrezione sulla vita privata, Gianna Nannini ha condiviso un momento speciale con i fan attraverso il suo account Instagram. Un gesto che ha riscaldato i cuori di chi la segue e ha suscitato emozioni forti. La cantante toscana ha mostrato a tutti il nuovo arrivato in famiglia: un adorabile cagnolino di nome Jolly.





La scelta del nome è stata fatta da Penelope stessa, che ha optato per “Jolly” in onore del primo cane di Gianna, un barboncino nero che portava lo stesso nome. Quindi, Jolly diventa un tenero fratellino per Cookie, l’altro cane di famiglia.

Questo gesto affettuoso e spontaneo di Gianna Nannini mostra il legame speciale tra madre e figlia e come la musica rock possa essere perfettamente equilibrata dalla dolcezza di un gesto così tenero. Una piccola, ma significativa finestra sulla vita privata di un’icona della musica italiana.