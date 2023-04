Raffaella Fico chi è il fidanzato? Età, lavoro e figli

La sua bellezza e la sua aura seducente sono rimaste indimenticabili fin dalla sua apparizione al Grande Fratello. Raffaella Fico ha avuto una lunga carriera di successo fin dal suo debutto nella casa di Cinecittà, con molti ruoli che l’hanno esaltata. Le voci sulla sua vita sentimentale si sono rincorse e noi siamo qui per darvi le ultime notizie: Raffaella si è fidanzata di nuovo dopo l’ultimo colpo di fulmine? Continuate a leggere per scoprirlo!

Chi è Raffaella Fico?

Raffaella Fico, nota showgirl e modella italiana nata a Cercola nel 1988, ha preso la saggia decisione di inseguire i suoi sogni partecipando a concorsi di bellezza dopo essersi diplomata al liceo socio-psico-pedagogico. Questi concorsi le hanno aperto le porte del mondo dello spettacolo e della televisione, portandola a partecipare come concorrente all’ottava edizione del Grande Fratello. È evidente che la sua determinazione e la sua ambizione hanno dato i loro frutti!

Dopo il successo in vari programmi televisivi, come Video News, Lucignolo, Colorado Café e Il colore dei soldi, oltre a servizi fotografici e campagne pubblicitarie, diventa una star. Qualche anno dopo, decide di partecipare all’Isola dei Famosi, ma il suo percorso ha vita breve: viene eliminata alla settima puntata. Successivamente, ha partecipato a sitcom, video musicali e a Tale e quale show, Grand Hotel Chiambretti. Da qualche anno è opinionista in vari programmi in onda su La7.

Raffaella Fico è pronta ad aprire il suo cuore a un nuovo amore?

La vita sentimentale di Raffaella Fico è stata sicuramente un argomento di conversazione negli ultimi tempi: nel 2009 è stata legata a Cristiano Ronaldo e successivamente ha intrapreso una relazione seria con Mario Balotelli. Durante questo periodo, la coppia ha dato il benvenuto a una figlia, Pia, anche se il calciatore ha sollevato dubbi sull’identità del padre.

Raffaella Fico è stata legata a molti uomini, ma nessuno di loro è stato all’altezza delle sue aspettative. Il suo più grande amore è stato Piero Neri, imprenditore livornese, con cui aveva iniziato una forte relazione. Si erano conosciuti prima che lei entrasse nel cast del Grande Fratello Vip e lei gli aveva dichiarato il suo immenso amore. Purtroppo qualcosa è andato storto, facendo parlare di infedeltà e di rottura del legame. Ad oggi, Raffaella Fico non ha ancora trovato il vero amore, probabilmente a causa delle delusioni che ha dovuto affrontare in passato.