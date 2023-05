Raimondo Todaro svela un retroscena su Amici 22: la verità su Mattia Zenzola - Controcopertina

Amici 22 ha regalato un momento di rivelazione a dieci giorni dalla finale, grazie a Raimondo Todaro, che ha fatto una rivelazione su Mattia Zenzola, il ballerino che ha trionfato nel talent show ed è stato suo allievo. Come accade in ogni edizione, la vittoria di Mattia ha diviso e ha suscitato discussioni. Tra le accuse dei fan, una in particolare ha avuto grande risalto: “Mattia ha vinto solo perché l’anno scorso si è infortunato, nelle sfide contro Angelina ha sempre perso. Adesso, improvvisamente, lo fanno vincere il programma”. Insomma, secondo alcuni, Mattia sarebbe stato favorito in qualche modo.

Proprio Raimondo Todaro ha replicato a queste accuse, citando le parole di una canzone di Giorgia: “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”. Queste parole hanno sottolineato il grande rapporto tra Mattia e Raimondo, che è emerso anche durante l’ultima intervista. “Mattia mi ha regalato il sogno più grande”, ha dichiarato Todaro.

Raimondo Todaro: “Ho chiesto scusa a Mattia”

Inoltre, Todaro ha condiviso ulteriori dettagli: “Avevo il compito difficile di partecipare a un meraviglioso programma che esiste da oltre 20 anni, dove il ballo latino non ha mai avuto il rilievo che secondo me meritava. Quindi l’obiettivo era quello di far vincere un ballerino di danze latine nel minor tempo possibile. Sembrava un’impresa impossibile, fino a quando è arrivato Mattia”.

Durante la finale, Raimondo sembrava più serio di Mattia e aveva alzato anche la voce. Su questo atteggiamento, ha rivelato un piccolo scoop: “Il giorno prima della finale gli ho chiesto scusa per averlo rimproverato tante volte. Ma in quel momento, per me, era la cosa giusta da fare per conquistare la vittoria. Se tornassi indietro, lo rimprovererei ancora”, ha confessato ai microfoni di Silvia Toffanin, chiedendo scusa pubblicamente. Così, gli italiani sono venuti a conoscenza di questo segreto che si celava dietro le quinte.

Le scuse di Raimondo sono state accettate da Mattia, che ha risposto: “Non c’è bisogno di scusarsi. Non sei stato solo un insegnante di danza, ma anche un maestro di vita per me”. Ora il futuro di Raimondo Todaro è ancora incerto. Si vocifera che potrebbe lasciare Amici, a causa di una presunta lite con Maria De Filippi e delle opportunità che gli si presentano con Ballando con le Stelle.