Ramon Agnelli chi è? Età, biografia, ballerino, Amici e Fidanzato

Ramon Agnelli, 21 anni, ballerino di Amici 22, originario di Nocera Umbra, è un ballerino di danza classica e fa parte della squadra di Alessandra Celentano.

Biografia e carriera

Ramon Agnelli, 21 anni, residente a Milano, è iscritto all’Istituto Marcelline e all’Accademia Ucraina di Balletto. Non si sa molto della sua vita privata, tuttavia si sa che ha perso la madre a causa di una grave malattia. Ha avuto l’opportunità di esibirsi su palcoscenici rinomati come la Scala, il Metropolitan e il Teatro degli Arcimboldi. Grazie ad anni di duro lavoro e dedizione, ha raggiunto una carriera internazionale di successo nel balletto. Nel 2019, Ramon Agnelli è stato selezionato come unico ballerino italiano a competere nel prestigioso Prix de Lausanne, avanzando fino alle semifinali.

Instagram

Ramon Agnelli ha attualmente oltre 600 follower su Instagram e si prevede che la sua popolarità aumenti con la sua partecipazione ad Amici 22.

Ramon Agnelli è stato ammesso nella scuola di Amici 22 di Maria De Filippi come ballerino di danza classica, unendosi alla squadra di Alessandra Celentano. Resta da vedere come se la caverà sotto la guida degli stimati professori della scuola, Lorella Cuccarini, Arisa, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Rudy Zerbi. Tra gli altri allievi ammessi nella scuola di Amici 22 ci sono:

Ramon, allievo di Amici, entra in conflitto con la sua insegnante Alessandra Celentano. Non ha paura di esprimere le sue opinioni, soprattutto quando difende Ludovica e riceve una seconda sospensione. Arisa ed Emanuel Lo prendono le parti di Ramon durante la disputa. Alla fine Ramon si scusa con la professoressa Celentano, esprimendo il suo rammarico per il suo comportamento. Nell’episodio del 6 novembre, Ramon non può partecipare alla gara di ballo perché impegnato in un compito di hip hop. Il 20 novembre, si esibisce in una coreografia neoclassica su La sera dei miracoli di Lucio Dalla e riceve un voto pari a 8. Il 27 novembre Ramon si piazza al secondo posto nella gara di ballo settimanale e Nancy Berti gli assegna un 9-. Il suo tentativo di vincere uno stage con World of Dance non va a buon fine, e al suo posto viene scelta Isobel.

Il fidanzato

Ramon Agnelli ha dichiarato sul suo profilo Instagram di essere single e di essere un membro della comunità LGBTQ+.