Re Carlo si vendica con il figlio Harry a causa del libro

Le ripercussioni delle parole scelte dal principe Harry nella sua autobiografia, Spare, sono state gravi. A partire da maggio, lui e sua moglie Meghan non avranno più la residenza nel Regno Unito. La risposta di Re Carlo è stata severa.

Il contratto di affitto del Frogmore Cottage, un edificio storico situato a Windsor Park, dove la coppia risiedeva dall’aprile 2019 fino al gennaio 2020, è stato rescisso. La Regina Elisabetta aveva permesso alla coppia di mantenerlo come domicilio britannico. Tuttavia, dopo l’incoronazione di Re Carlo il 6 maggio, la casa sarà lasciata libera per far posto al nuovo inquilino, il Principe Andrea, che è stato invitato dalla sovrana a trasferirsi nella Royal Lodge di Windsor, dove vive dal 2003.

Tornando ai Sussex, che in precedenza avevano ricevuto 2,5 milioni di euro di fondi pubblici per ristrutturare la villa nel 2018, avevano restituito l’intera somma alla corona nel settembre 2020, con la condizione di un affitto mensile fino all’emissione dell’avviso di sfratto il 1° marzo.

Lo stesso giorno, Meghan e il marito sono stati fotografati al San Vicente Bungalows di Los Angeles, un luogo molto frequentato dalle celebrità. Le foto li ritraggono sorridenti, non colpiti dalla richiesta di sfratto, definita dai Sussex “una punizione crudele”. Il motivo della decisione è evidente: ne sono stati informati l’11 gennaio, il giorno successivo alla partenza del Duca di Edimburgo. Hanno avuto il tempo di elaborare la notizia e hanno iniziato a muoversi oltreoceano con l’aiuto della cugina Eugenia di York, l’unico membro della famiglia ancora al loro fianco. Per chi ha familiarità con gli affari reali, la notizia del trasferimento di Harry e Meghan potrebbe non essere una sorpresa.

L’affetto dei Sussex per il Frogmore Cottage, dove hanno celebrato il loro matrimonio nel 2018, non ha molta importanza, poiché la tenuta è gestita dal Crown Estate, un’istituzione finanziaria supervisionata da otto commissari. Nonostante sia un luogo di molti ricordi felici, la coppia si è ora trasferita definitivamente in America. Harry descrive Frogmore House, l’edificio principale della tenuta, come un “luogo incantevole, adatto a vivere un sogno”.

Lo scorso giugno hanno commemorato il primo compleanno della loro seconda figlia, Lilibet Diana, nella residenza; a settembre vi hanno cercato conforto per piangere la scomparsa della Regina. La principale preoccupazione di Harry e Meghan nel lasciare la casa è legata alla sicurezza. Possono beneficiare della sicurezza reale a Windsor, tuttavia, senza le mura del cottage a fornire loro protezione e senza membri della famiglia limitati da cui dipendere, il ritorno a casa è diventato una sfida.

Il prossimo evento dovrebbe coincidere con l’incoronazione del re, alla quale la coppia è stata formalmente invitata. Nel tentativo di ridurre la tensione esistente, Carlo ha offerto al figlio e alla consorte una sistemazione in un appartamento di Buckingham Palace.

Mentre Harry cerca di impacchettare i suoi averi in pochi scatoloni, il nuovo inquilino di Frogmore sarebbe pronto a prenderne possesso, anche se a malincuore. Andrew, Duca di York, risiede da 20 anni nella Royal Lodge di Windsor, di proprietà del Crown Estate. Questa casa di campagna apparteneva in precedenza ai suoi nonni materni, che erano duchi di York prima dell’abdicazione di Edoardo VIII. La Regina Madre ha utilizzato il lodge come rifugio fino alla sua morte, avvenuta nel 2002.

L’anno successivo, Andrew ha acquistato la casa, investendo quasi 8 milioni di euro di fondi propri nella ristrutturazione e firmando un contratto di locazione di 75 anni per un canone nominale di 250 euro a settimana. La residenza, composta da trenta stanze piene di arredi lussuosi, simboleggia la grandezza dinastica che Andrea, ora colpito dallo scandalo Epstein, non è disposto a cedere. Tuttavia, è difficile per lui coprire i costi operativi della villa da solo, dal momento che non riceverà più l’appannaggio reale di circa 240.000 euro all’anno a partire da aprile.

Carlo, che non vuole sobbarcarsi le spese del fratello come già accaduto in passato, desidera affidare il Lodge ai principi del Galles, William e Kate, che da un anno risiedono nel poco distante e molto angusto Adelaide Cottage. Quattro camere da letto appena, la casa è troppo piccola per persone di alto rango quali sono ormai Kate e William, e con tanto di prole. E così, al duca di York non restano che due strade: accettare la soluzione impostagli dal fratello, chiedendo uno sconto sull’affitto in virtù dei soldi spesi per la ristrutturazione del Lodge.

O trasferirsi con l’ex moglie Sarah Ferguson, che con lui è tornata a vivere nel 2008, nella casa del quartiere Belgravia a Londra, comprata nel 2022 per 5 milioni di euro, fondi ottenuti grazie alla vendita del loro chalet a Verbier, in Svizzera. Il gioco delle dimore reali, questo è sicuro, è solo all’inizio.